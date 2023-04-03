«В этом весь Артем»: Слуцкий – о словах Дзюбы про «Пари НН»

Леонид Слуцкий прокомментировал заявление Артема Дзюбы после победы над «Пари НН».

«Локомотив» разгромил соперника со счетом 4:0.

Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.

По окончании матча 21-го тура РПЛ форвард сказал: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе».

«Монолог Дзюбы с приветом «Пари НН»? В этом весь Артeм. Он независим в своих оценках и суждениях.

Раньше была фраза: «Не злите Эдика» про Стрельцова, чтобы его не трогали, когда он спит. Как только кто-то бил его по ногам, то всe.

Очень похожая ситуация, но я ни в коем случае не сравниваю, провожу аналогию.

Для Дзюбы моральная составляющая, реваншизм играют важную роль. То, что «Пари НН» мог взять Артeма в зимнее трансферное окно, но не сделал это, стало для него раздражителем, и он провeл блестящий матч», – объяснил Слуцкий.