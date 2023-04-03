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    Слуцкий объяснил прогресс «Локомотива» при Галактионове

    Леонид Слуцкий назвал причины успеха «Локомотива» после смены главного тренера.

    • Зимой команду возглавил Михаил Галактионов.
    • В РПЛ «Локо» выиграл 4 матча подряд после возобновления сезона.

    «Команда стала стабильнее, нет слабых мест ни в стартовом составе, ни на скамейке запасных.

    Когда у тебя Антон Миранчук выходит со скамейки и не первым номером, говорит о том, что она очень длинная и, даже когда вылетают два основных центральных защитника, это легко трансформируется и закрывается другими игроками. Это очень важный момент.

    Все новички встроены, имею в виду не только Артeма Дзюбу, но и Максима Глушенкова, Сергея Пиняева. Это тоже играет свою роль», – сказал Слуцкий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2023 10:33
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