Слуцкий объяснил прогресс «Локомотива» при Галактионове

Леонид Слуцкий назвал причины успеха «Локомотива» после смены главного тренера.

Зимой команду возглавил Михаил Галактионов.

В РПЛ «Локо» выиграл 4 матча подряд после возобновления сезона.

«Команда стала стабильнее, нет слабых мест ни в стартовом составе, ни на скамейке запасных.

Когда у тебя Антон Миранчук выходит со скамейки и не первым номером, говорит о том, что она очень длинная и, даже когда вылетают два основных центральных защитника, это легко трансформируется и закрывается другими игроками. Это очень важный момент.

Все новички встроены, имею в виду не только Артeма Дзюбу, но и Максима Глушенкова, Сергея Пиняева. Это тоже играет свою роль», – сказал Слуцкий.