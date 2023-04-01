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  • Семенов жестко ответил «Спартаку», который обвинил «Ахмат» в затяжке времени

Семенов жестко ответил «Спартаку», который обвинил «Ахмат» в затяжке времени

1 апреля 2023, 20:04
6

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов ответил главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, который после матча 20-го тура РПЛ (0:0) упрекнул грозненцев в затяжке времени.

– Слушайте, когда ведeт «Спартак», идет и не на такие хитрости. Не «Спартаку» вообще кого-то судить, если кто-то тянет время.

– Что имеете ввиду?

– «Спартак» всегда лежит на поле и затягивает время, – посмотрите, на какие хитрости идет с 80-й минуты, если они ведут. Мы – это вообще цветочки по сравнению с ними.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (6)
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"supermax"
1680369311
Хмм... Но ахмат не вёл в счёте
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эд100
1680369644
вы приехали не выиграть, а как обычно, кому ни будь насрать на чужое поле. своё вы уже обгадили полностью и давно.
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FCSpartakM
1680369704
То есть по принципу сам такой ответил?
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serhio80
1680370535
Прекрасно играть зная что свисток за вас)
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akku
1680375528
Просто вопрос, почему судья не судивший полгода в РПЛ, поставлен именно на Спартак? А Семёнову в нос от своего прилетело, так это за колено Чернова.
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crf575757
1680423205
АБАСКАЛЬ достал всех своим постоянным нытьём!! Все виноваты вокруг, только не он. Рыжий петрушка!!
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