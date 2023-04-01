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    Семенов жестко ответил «Спартаку», который обвинил «Ахмат» в затяжке времени

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов ответил главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, который после матча 20-го тура РПЛ (0:0) упрекнул грозненцев в затяжке времени.

    – Слушайте, когда ведeт «Спартак», идет и не на такие хитрости. Не «Спартаку» вообще кого-то судить, если кто-то тянет время.

    – Что имеете ввиду?

    – «Спартак» всегда лежит на поле и затягивает время, – посмотрите, на какие хитрости идет с 80-й минуты, если они ведут. Мы – это вообще цветочки по сравнению с ними.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    01.04.2023 20:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +360

      crf575757 2 апреля, 11:13

      АБАСКАЛЬ достал всех своим постоянным нытьём!! Все виноваты вокруг, только не он. Рыжий петрушка!!

      0
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      Рейтинг: +296

      akku 1 апреля, 21:58

      Просто вопрос, почему судья не судивший полгода в РПЛ, поставлен именно на Спартак?
      А Семёнову в нос от своего прилетело, так это за колено Чернова.

      1
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 1 апреля, 21:21

      Правильно Семенов! Так их этих выскочек! Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +3540

      serhio80 1 апреля, 20:35

      Прекрасно играть зная что свисток за вас)

      2
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      Рейтинг: +467

      FCSpartakM 1 апреля, 20:21

      То есть по принципу сам такой ответил?

      0
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      Рейтинг: +772

      эд100 1 апреля, 20:20

      вы приехали не выиграть, а как обычно, кому ни будь насрать на чужое поле. своё вы уже обгадили полностью и давно.

      2
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      Рейтинг: +11500

      "supermax" 1 апреля, 20:15

      Хмм... Но ахмат не вёл в счёте

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