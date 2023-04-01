Семенов жестко ответил «Спартаку», который обвинил «Ахмат» в затяжке времени

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов ответил главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, который после матча 20-го тура РПЛ (0:0) упрекнул грозненцев в затяжке времени.

– Слушайте, когда ведeт «Спартак», идет и не на такие хитрости. Не «Спартаку» вообще кого-то судить, если кто-то тянет время.

– Что имеете ввиду?

– «Спартак» всегда лежит на поле и затягивает время, – посмотрите, на какие хитрости идет с 80-й минуты, если они ведут. Мы – это вообще цветочки по сравнению с ними.