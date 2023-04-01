Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Абаскаль прокомментировал нулевую ничью «Спартака» с «Ахматом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «Все просто – мы должны разозлиться. Нам не хватает злости. Мы можем создавать больше – но сегодня было десять ударов по воротам, десять угловых. Вратарь соперника был признан лучшим игроком матча. Они приехали за ничьей и добились ее. Нужно разозлиться и добавить в агрессивности или понять, что это футбол. Если не прибавить в этих компонентах, то так и будет все в таких матчах.

    И у нас было много возможностей... Но когда ты не забиваешь, ситуация может сложиться как угодно. Все помнят матч «Ливерпуль»«Атлетико». И вот сегодня «Сочи» выиграл с двумя ударами в створ... Такое бывает. Соперник приезжает к нам и сразу закрывается – ты играешь как будто против стены. Если не удается ее сразу пробить, то он закрывается все сильнее и сильнее», – сказал испанец.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Следующий соперник – «Урал» (Кубок России, 4 апреля).
    • В РПЛ «Спартак» теперь сыграет 8 апреля – против «Динамо».

    Новости по теме
    «Урал» – «Спартак»: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Урал» – «Спартак» 3
    Где смотреть матч «Урал» – «Спартак»: полуфинал Кубка России
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2023 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3279

      Опорник84 19 часов назад

      Вот уж Федун приучил болельщиков Спартака чуть что тренера за дверь. Сколько можно их менять? Читаю тут комменты, кто-то уже в рыжем разочаровался, не игроки а игрочишки. Человек еще и года не работает. Подбор игроков в принципе, для нашего чемпионата, не плохой. Спады бывают у любой команды. Мы хотим все и сразу, так не бывает. Великие Бесков и Лобановский говорили, что бы сделать команду надо три года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4968

      neveldomha 2 апреля, 01:04

      Было понятно, что экономил силы на кубок. На чемпионат болт положили. А если уже и с Уралом прохрюкаете, то снимай пиджа, иди домой. Тут так принято.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29025

      JTherry 1 апреля, 22:02

      "Нам не хватает злости..."
      ...эх, Гильермо, если бы ты знал, как болельщики злы на вас после таких вот матчей, когда команда выходит на матч и в первом тайме "вату гоняет", а во втором начинают наспех что-то пытаться "сотворить" у чужих ворот, а в результате - пшик..!(( в старте должны выходить сильнейшие - это аксиома, нечего их морить на лавке, даже, если впереди кубковый матч с Уралом... и хватит вестись на реплики СМИ, что в Спартаке играют 11 россиян, это не всегда хорошо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14071

      Алексей З 1 апреля, 21:33

      Абаскалю следует сильнейших на поле выпускать , российская молодежь "умирает" и не способна в длинную показывать стабильную игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 1 апреля, 19:57

      Опять убогость с тактикой в позиционном нападении плюс низкая квалификация игрочишек Спартака.
      Я то грешным делом после осеннего отрезка начал хвалить рыжего, за "рваный" темп игры, разнообразие тактики при невысоком исполнительском уровне игрочишек...
      Прошла зима, начались весенние игры, и я понял, что зря рыжему авансы раздавал...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14071

      Алексей З > derrik2000 1 апреля, 21:32

      А может ты зря в игрочишек поверил ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1131

      Alex Flash > derrik2000 2 апреля, 05:49

      пока так и получается

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3279

      Опорник84 > derrik2000 19 часов назад

      Болеть за команду и называть игроков игрочишками, не правильно это. А как же с командой и в горе , и в радости?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > Опорник84 18 часов назад

      "А как же с командой и в горе , и в радости?"

      Ты что-то перепутал.
      Или не знал.
      Быть вместе и в горе, и в радости - это напутствие венчающимся, а не кредо болельщика.
      У клубов есть хозяева, которые ими "рулят".
      Я в число хозяев клубов, в т. ч. футбольных, не вхожу и всё называю своими именами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3279

      Опорник84 > derrik2000 17 часов назад

      Надо любить Спартак в себе, а не себя в Спартаке. А по твоему, когда команда в порядке на руках носить готов, а как только что-то в игре сломалось уже игрочишки. Я болею за Спартак с 1978 года, и многое переживал с командой. И сейчас понимая, что уровень нашего футбола мягко говоря слаб, и футболисты не мастера уровня Черенкова. Но это Спартак, мой любимый клуб. Вот такое разное у нас кредо болельщика.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > Опорник84 16 часов назад

      "Я болею за Спартак с 1978 года, и многое переживал с командой."

      А я - с 1968-го, когда ещё мальцом "играл" в Тарасовке на тренировке команды.
      Игроки ТОГО Спвртака меня в буквальном смысле на руках носили.
      А батя мой в это время с Никитой Палычем общался.
      Так что не нужно меня учить, КАК болеть за Спартак.
      Ты по-своему, я - по-своему, т. е. БЕЗ истерик и трагического заламывания рук с бутылкой на столе.
      И слова Н. П. Старостина по-поводу "любить Спартак в себе..." не нужно за свои выдавать.
      Я о Спартаке, как казахский акын: что вижу, о том пою.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3279

      Опорник84 > derrik2000 7 часов назад

      Дай Бог Вам здоровья! Я живу на Кавказе и судя по тому что я прочитал, у нас к старшим уважительное отношение. Удачи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > Опорник84 6 часов назад

      И Вам здоровья и достатка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n 1 апреля, 19:40

      Помнится во времена Карреры все лучшие были на поле, а скамейка скудно выглядела. Тут все на оборот.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      timon2401 1 апреля, 19:35

      Надо просто ставить игроков которые УМЕЮТ играть, а не тех за которых проплачивать агенты( Соболев, Пруцев и ещё как минимум пяток наберётся)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 1 апреля, 19:33

      Все ты уже кончился и пора на выход

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33933

      VVM1964 > Skull_Boy 1 апреля, 20:45

      От любви до ненависти один шаг ?(

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 