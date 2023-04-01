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  • Абаскаль прокомментировал нулевую ничью «Спартака» с «Ахматом»

Абаскаль прокомментировал нулевую ничью «Спартака» с «Ахматом»

1 апреля 2023, 19:30
15

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Все просто – мы должны разозлиться. Нам не хватает злости. Мы можем создавать больше – но сегодня было десять ударов по воротам, десять угловых. Вратарь соперника был признан лучшим игроком матча. Они приехали за ничьей и добились ее. Нужно разозлиться и добавить в агрессивности или понять, что это футбол. Если не прибавить в этих компонентах, то так и будет все в таких матчах.

И у нас было много возможностей... Но когда ты не забиваешь, ситуация может сложиться как угодно. Все помнят матч «Ливерпуль»«Атлетико». И вот сегодня «Сочи» выиграл с двумя ударами в створ... Такое бывает. Соперник приезжает к нам и сразу закрывается – ты играешь как будто против стены. Если не удается ее сразу пробить, то он закрывается все сильнее и сильнее», – сказал испанец.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Следующий соперник – «Урал» (Кубок России, 4 апреля).
  • В РПЛ «Спартак» теперь сыграет 8 апреля – против «Динамо».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ахмат Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1680366828
Все ты уже кончился и пора на выход
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timon2401
1680366919
Надо просто ставить игроков которые УМЕЮТ играть, а не тех за которых проплачивать агенты( Соболев, Пруцев и ещё как минимум пяток наберётся)
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R_a_i_n
1680367220
Помнится во времена Карреры все лучшие были на поле, а скамейка скудно выглядела. Тут все на оборот.
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derrik2000
1680368254
Опять убогость с тактикой в позиционном нападении плюс низкая квалификация игрочишек Спартака. Я то грешным делом после осеннего отрезка начал хвалить рыжего, за "рваный" темп игры, разнообразие тактики при невысоком исполнительском уровне игрочишек... Прошла зима, начались весенние игры, и я понял, что зря рыжему авансы раздавал...
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JTherry
1680375728
"Нам не хватает злости..." ...эх, Гильермо, если бы ты знал, как болельщики злы на вас после таких вот матчей, когда команда выходит на матч и в первом тайме "вату гоняет", а во втором начинают наспех что-то пытаться "сотворить" у чужих ворот, а в результате - пшик..!(( в старте должны выходить сильнейшие - это аксиома, нечего их морить на лавке, даже, если впереди кубковый матч с Уралом... и хватит вестись на реплики СМИ, что в Спартаке играют 11 россиян, это не всегда хорошо...
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neveldomha
1680386674
Было понятно, что экономил силы на кубок. На чемпионат болт положили. А если уже и с Уралом прохрюкаете, то снимай пиджа, иди домой. Тут так принято.
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Опорник84
1680544814
Вот уж Федун приучил болельщиков Спартака чуть что тренера за дверь. Сколько можно их менять? Читаю тут комменты, кто-то уже в рыжем разочаровался, не игроки а игрочишки. Человек еще и года не работает. Подбор игроков в принципе, для нашего чемпионата, не плохой. Спады бывают у любой команды. Мы хотим все и сразу, так не бывает. Великие Бесков и Лобановский говорили, что бы сделать команду надо три года.
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