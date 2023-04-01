Абаскаль прокомментировал нулевую ничью «Спартака» с «Ахматом»

Вот уж Федун приучил болельщиков Спартака чуть что тренера за дверь. Сколько можно их менять? Читаю тут комменты, кто-то уже в рыжем разочаровался, не игроки а игрочишки. Человек еще и года не работает. Подбор игроков в принципе, для нашего чемпионата, не плохой. Спады бывают у любой команды. Мы хотим все и сразу, так не бывает. Великие Бесков и Лобановский говорили, что бы сделать команду надо три года.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
«Все просто – мы должны разозлиться. Нам не хватает злости. Мы можем создавать больше – но сегодня было десять ударов по воротам, десять угловых. Вратарь соперника был признан лучшим игроком матча. Они приехали за ничьей и добились ее. Нужно разозлиться и добавить в агрессивности или понять, что это футбол. Если не прибавить в этих компонентах, то так и будет все в таких матчах.
И у нас было много возможностей... Но когда ты не забиваешь, ситуация может сложиться как угодно. Все помнят матч «Ливерпуль» – «Атлетико». И вот сегодня «Сочи» выиграл с двумя ударами в створ... Такое бывает. Соперник приезжает к нам и сразу закрывается – ты играешь как будто против стены. Если не удается ее сразу пробить, то он закрывается все сильнее и сильнее», – сказал испанец.