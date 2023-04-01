Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом» (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку эпизоду из первого тайма матча 21-го тура между «Спартаком» и «Ахматом».

«31-я минута.

Ошиблись арбитры.

Игрок «Спартака» совершает удар по воротам, а игрок «Ахмата» совершает безрассудные действия – в полете попадает шипами в колено игроку «Спартака». В данном эпизоде следовало назначить 11-метровый удар и показать желтую карточку за грубую игру.

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка за грубую игру (безрассудные действия).

P.S. Этот момент можно было бы пропустить, если бы в действиях игрока «Ахмата» не было бы безрассудства. Т.е. игрок «Спартака» совершил удар по воротам (завершил действия), а игрок «Ахмата» совершил фол по неосторожности. Но это не этот случай. Тут фаза полета, шипы, прямая нога и т.д. Можно и о красной поговорить», – написал Федотов.