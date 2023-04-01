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    Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом» (Игорь Федотов)

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку эпизоду из первого тайма матча 21-го тура между «Спартаком» и «Ахматом».

    «31-я минута.

    Ошиблись арбитры.

    Игрок «Спартака» совершает удар по воротам, а игрок «Ахмата» совершает безрассудные действия – в полете попадает шипами в колено игроку «Спартака». В данном эпизоде следовало назначить 11-метровый удар и показать желтую карточку за грубую игру.

    Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка за грубую игру (безрассудные действия).

    P.S. Этот момент можно было бы пропустить, если бы в действиях игрока «Ахмата» не было бы безрассудства. Т.е. игрок «Спартака» совершил удар по воротам (завершил действия), а игрок «Ахмата» совершил фол по неосторожности. Но это не этот случай. Тут фаза полета, шипы, прямая нога и т.д. Можно и о красной поговорить», – написал Федотов.

    • Матч в поле судит Алексей Сухой из Люберец.
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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    01.04.2023 17:31
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    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      Burtaze 2 апреля, 11:33

      печалька,гол бы пригодился,я на этих мухоморов ставил...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert 1 апреля, 22:34

      Теперь это слабое утешение. Свои голевые моменты нужно было использовать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania > zigbert 2 апреля, 00:07

      никто ни о чём бы не говорил, если бы Соболев и Хлусевич забили в своих моментах, да и пенальти не всегда 100-процентный гол

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12562

      Вомбат 1 апреля, 18:55

      А в ворота Спартака он тоже ошибочно не назначил? Момент-то был как под копирку.

      3
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      ...
      Рейтинг: +467

      FCSpartakM > Вомбат 1 апреля, 19:19

      В смысле под копирку? в одном случае удар был шипами в колено до крови, другой момент при попытке выбивания мяча. И там и там пенальти, но в первом случае, я думаю, судье сказали, что ты там угловой левый поставил,поэтому если поставишь пендаль, то тоби песда

      1
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      Рейтинг: +387

      АлексМак 1 апреля, 18:52

      Ну вот, снова начался вой и хрюканье. Впрочем всё, как обычно. (Напоминаю,- на недалёких не обижаюсь.)

      5
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      Рейтинг: +467

      FCSpartakM > АлексМак 1 апреля, 19:20

      Ты где тут видишь вой ,ты сам недалекий, этот арбитр просто высказал свое мнение ,причем тут Спартак вообще

      1
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      Рейтинг: +5379

      ААМ 1 апреля, 18:46

      Не помог судья СПАМу

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4066

      Kollljan 1 апреля, 18:42

      Всё как обычно: судья не поставил пенальти в пользу Спартака.

      3
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      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 1 апреля, 18:38

      забивать надо самим ! но с деревянным Соблевым пока это не удается

      4
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      Рейтинг: +985

      Конопляных дел мастер 1 апреля, 18:16

      Судья последователен. Не поставил одним, не стал ставить другим. Меньше ныть надо к судьям.

      8
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      ...
      Рейтинг: +112

      timon2401 > Конопляных дел мастер 1 апреля, 18:39

      Ты как та проститутка которая сосёт за кусок хлеба, и причмокивая хвалит президента!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2404

      моэм 1 апреля, 18:14

      Судьи ВАР , находящиеся в офисе Газпрома , посчитали что разбитая шипами коленка игрока СПАРТАКА ни нарушением ни травмой не является....завтра это и Дюков подтвердит....а свое мнение вы можете засунуть себе в задницу ....прав тот у кого больше прав....и почему то я уверен , что если Спартак забьёт , то гол ОБЯЗАТЕЛЬНО отменят ....как по вашему это нормально ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n > моэм 1 апреля, 18:43

      Они сволочи раньше говорили нет крови-нет пенки. Тут есть кровь и ... снова нет пенки))) Как играть по их правилам?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +923

      кaстрюлька 1 апреля, 18:13

      Да всё равно 10-е место займут

      3
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