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  • Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом» (Игорь Федотов)

Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом» (Игорь Федотов)

1 апреля 2023, 17:31
18

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку эпизоду из первого тайма матча 21-го тура между «Спартаком» и «Ахматом».

«31-я минута.

Ошиблись арбитры.

Игрок «Спартака» совершает удар по воротам, а игрок «Ахмата» совершает безрассудные действия – в полете попадает шипами в колено игроку «Спартака». В данном эпизоде следовало назначить 11-метровый удар и показать желтую карточку за грубую игру.

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка за грубую игру (безрассудные действия).

P.S. Этот момент можно было бы пропустить, если бы в действиях игрока «Ахмата» не было бы безрассудства. Т.е. игрок «Спартака» совершил удар по воротам (завершил действия), а игрок «Ахмата» совершил фол по неосторожности. Но это не этот случай. Тут фаза полета, шипы, прямая нога и т.д. Можно и о красной поговорить», – написал Федотов.

  • Матч в поле судит Алексей Сухой из Люберец.
  • «Спартак» не проигрывает дома «Ахмату» с 2018 года.
  • Москвичи в случае победы вернутся на 2-е место РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Федотов Игорь
Комментарии (18)
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GoldPlayFIFARus9
1680361481
Шо, опять? ахахахах. Этот спартач что-нибудь другое говорить умеет нет? Или только за нефтяные деньги даёт нужные комментарии?
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ArReal
1680361833
Началось....уже издеваются над несчастным Спартаком
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моэм
1680362043
Судьи ВАР , находящиеся в офисе Газпрома , посчитали что разбитая шипами коленка игрока СПАРТАКА ни нарушением ни травмой не является....завтра это и Дюков подтвердит....а свое мнение вы можете засунуть себе в задницу ....прав тот у кого больше прав....и почему то я уверен , что если Спартак забьёт , то гол ОБЯЗАТЕЛЬНО отменят ....как по вашему это нормально ?
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AЛЕКС73
1680363535
забивать надо самим ! но с деревянным Соблевым пока это не удается
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Kollljan
1680363736
Всё как обычно: судья не поставил пенальти в пользу Спартака.
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ААМ
1680363997
Не помог судья СПАМу
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АлексМак
1680364330
Ну вот, снова начался вой и хрюканье. Впрочем всё, как обычно. (Напоминаю,- на недалёких не обижаюсь.)
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Вомбат
1680364553
А в ворота Спартака он тоже ошибочно не назначил? Момент-то был как под копирку.
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zigbert
1680377648
Теперь это слабое утешение. Свои голевые моменты нужно было использовать.
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Burtaze
1680424426
печалька,гол бы пригодился,я на этих мухоморов ставил...
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