Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РПЛ. «Динамо» проиграло «Сочи» (0:2), проведя полтора тайма в большинстве

    «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Сочи» со счетом 0:2 в 21-м туре чемпионата России.

    Московская команда уступила, несмотря на то, что с 25-й минуты играла в большинстве.

    С поля был удален Сослан Джанаев, а вышедший на замену вратарь Денис Адамов отразил пенальти Даниила Фомина.

    Во втором тайме сочинцы сумели дважды поразить ворота соперника – забили Ваня Дркушич и Тимофей Маргасов.

    Россия. РПЛ. 21-й тур

    Динамо (Москва) – Сочи – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дркушич, 67; 0:2 – Маргасов, 74.

    Удаление: нет – Джанаев, 25.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    «Динамо» и «Сочи» обменялись едкими постами в телеграме 3
    Агент Тюкавина предъявил претензии Йокановичу после матч с «Сочи» 3
    Йоканович объяснил, чего не хватило «Динамо» в матче с «Сочи» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2023 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      ароба 2 апреля, 12:25

      бердыев Робин Гуд. Он отбирает очки у богатых – ЦСКА и «Динамо» – и раздает бедным – «Оренбургу», «Факелу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4440

      sobaka120982 2 апреля, 09:17

      Мдаааа, только мысль пришла, а кто такой Йоканович? Ведь я даже не слышал о таком игроке. А тут Динамо с именем!!! Пригласило не пойми кого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert 1 апреля, 22:29

      Не повезло Динамо. Но такие матчи бывают и это надо пережить. Адамов конечно творил чудеса в воротах, и пенальти взял.
      Бердыев еще способен удивить. Сочи с победой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Legion-o 1 апреля, 22:03

      Я вообще не помню, что бы Динамо в большинстве выигрывало! Как Джанаева удалили, сразу понял, просрут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7018

      sochi-2013 1 апреля, 19:25

      С победой!
      Как я уже писал: "Сочи противопоказано играть первым номером!"
      Надо усиливать состав.
      Про Джанаева и Адамова тоже писал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2404

      моэм 1 апреля, 18:22

      Полностью заслуга старого волка Бикеича , задравшего отару овец без пастуха.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5379

      ААМ 1 апреля, 17:44

      Позорище. А сколько похвальбы было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Бригадный 1 апреля, 17:23

      Динамо очень схоже с КС. Играют активно, много суетятся. Но - как то всё по-лоховски. Много тупой е...тни с мячом вместо осмысленной игры. Так было, кстати, и при Шварце. Игрочишки не без перспективы. Но команда очень бедна тактически, неорганизованна. Это - прямое указание на вину тренеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55314

      MaxRnD 1 апреля, 17:21

      В гостях, в меньшинстве.
      Бекиевич классически нагнул по фэншую, как доктор прописал ...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 1 апреля, 17:19

      Да, что то с Динамо не того, то начали Набалдяна в Челси сватать, Тюкавина в гейропу, все идет от того, что только ходить начали, а уже о гейропе задумались, за какю им сборную играть, за грузинскую или за армению, надо работать на поле, а не мечтать, жаль, неплохая команда, а хреновиной страдает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 