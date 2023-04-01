РПЛ. «Динамо» проиграло «Сочи» (0:2), проведя полтора тайма в большинстве

«Динамо» потерпело домашнее поражение от «Сочи» со счетом 0:2 в 21-м туре чемпионата России.
Московская команда уступила, несмотря на то, что с 25-й минуты играла в большинстве.
С поля был удален Сослан Джанаев, а вышедший на замену вратарь Денис Адамов отразил пенальти Даниила Фомина.
Во втором тайме сочинцы сумели дважды поразить ворота соперника – забили Ваня Дркушич и Тимофей Маргасов.
Россия. РПЛ. 21-й тур
Динамо (Москва) – Сочи – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Дркушич, 67; 0:2 – Маргасов, 74.
Удаление: нет – Джанаев, 25.
Источник: «Бомбардир»