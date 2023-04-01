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РПЛ. «Динамо» проиграло «Сочи» (0:2), проведя полтора тайма в большинстве

1 апреля 2023, 15:58
16

«Динамо» потерпело домашнее поражение от «Сочи» со счетом 0:2 в 21-м туре чемпионата России.

Московская команда уступила, несмотря на то, что с 25-й минуты играла в большинстве.

С поля был удален Сослан Джанаев, а вышедший на замену вратарь Денис Адамов отразил пенальти Даниила Фомина.

Во втором тайме сочинцы сумели дважды поразить ворота соперника – забили Ваня Дркушич и Тимофей Маргасов.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Динамо (Москва) – Сочи – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Дркушич, 67; 0:2 – Маргасов, 74.

Удаление: нет – Джанаев, 25.

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Комментарии (16)
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derrik2000
1680355122
Ключевой момент, я полагаю, когда вратарь Адамов взял пенальти от Фомина. А потом к "Сочи", точнее, к "бердыевскому футболу", повернулась удача. Динамовцы стали после первого пропущенного слишком суетливыми, за что и второй раз были наказаны. А могли и третий гол пропустить, если бы Джорджевич смог всё таки убежать один на один. По ИГРЕ Сочи ничего особенного не показал: тот же чемпионский Рубин или Ростов при Курбане. Бердыев может из относительного шлака "очки в копилку" приносить. А Динамо В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ разочаровало.
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ВасяК
1680355213
Пижоны с тросточками, получили своё!!!Не надо так разбазаривать такое преимущество!!!
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MaxRnD
1680358891
В гостях, в меньшинстве. Бекиевич классически нагнул по фэншую, как доктор прописал ...
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Бригадный
1680359030
Динамо очень схоже с КС. Играют активно, много суетятся. Но - как то всё по-лоховски. Много тупой е...тни с мячом вместо осмысленной игры. Так было, кстати, и при Шварце. Игрочишки не без перспективы. Но команда очень бедна тактически, неорганизованна. Это - прямое указание на вину тренеров.
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ААМ
1680360253
Позорище. А сколько похвальбы было.
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моэм
1680362526
Полностью заслуга старого волка Бикеича , задравшего отару овец без пастуха.
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sochi-2013
1680366326
С победой! Как я уже писал: "Сочи противопоказано играть первым номером!" Надо усиливать состав. Про Джанаева и Адамова тоже писал!
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Legion-o
1680375781
Я вообще не помню, что бы Динамо в большинстве выигрывало! Как Джанаева удалили, сразу понял, просрут!
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zigbert
1680377348
Не повезло Динамо. Но такие матчи бывают и это надо пережить. Адамов конечно творил чудеса в воротах, и пенальти взял. Бердыев еще способен удивить. Сочи с победой.
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sobaka120982
1680416258
Мдаааа, только мысль пришла, а кто такой Йоканович? Ведь я даже не слышал о таком игроке. А тут Динамо с именем!!! Пригласило не пойми кого
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