РПЛ. «Динамо» проиграло «Сочи» (0:2), проведя полтора тайма в большинстве

«Динамо» потерпело домашнее поражение от «Сочи» со счетом 0:2 в 21-м туре чемпионата России.

Московская команда уступила, несмотря на то, что с 25-й минуты играла в большинстве.

С поля был удален Сослан Джанаев, а вышедший на замену вратарь Денис Адамов отразил пенальти Даниила Фомина.

Во втором тайме сочинцы сумели дважды поразить ворота соперника – забили Ваня Дркушич и Тимофей Маргасов.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Динамо (Москва) – Сочи – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Дркушич, 67; 0:2 – Маргасов, 74.

Удаление: нет – Джанаев, 25.

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