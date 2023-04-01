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  • Йоканович объяснил, чего не хватило «Динамо» в матче с «Сочи»

Йоканович объяснил, чего не хватило «Динамо» в матче с «Сочи»

1 апреля 2023, 22:51
3

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович проанализировал матч 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Вы несколько раз произнесли, что проблема в вашей команде. Уже было несколько матчей, в которых «Динамо» не было похоже на себя осеннего образца. Что происходит с командой? Может дело в неудачной подготовке на сборах или отсутствии фанатов на трибунах?

— Это совокупность многих факторов. Конечно, нам не хватает фанатов на трибунах, но на поле играют футболисты. У нас много травмированных, но такое случается по ходу сезона. При этом у нас не было столько проблем в матчах с «Зенитом» и «Уралом», так что нельзя сказать, что дело в работе на сборах. Сегодня нам не хватило страсти, не хватило скорости, мы играли достаточно медленно. Мы пропустили такой же гол, как в матче с «Ростовом». Мы говорили о том, что Ваня Дркушич самый опасный игрок на стандартах, и он забил. Так что я не думаю, что дело в работе в межсезонье.

  • «Динамо» против «Сочи» полтора тайма было в большинстве.
  • «Сочи» выиграл впервые после двух разгромов.
  • Тренер Славиша Йоканович в «Динамо» с лета.

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (3)
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bomilazdeshnii
1680379535
Сочи наказал ментов, да еще в меньшинстве!!! Адамов класс!! Сочи вперед!!!
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neim
1680379756
Про тренера забыл сказать и про его ответственность за результаты (((.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1680407685
Договорняк и к бабке не ходи.
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