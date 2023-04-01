Йоканович объяснил, чего не хватило «Динамо» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович проанализировал матч 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Вы несколько раз произнесли, что проблема в вашей команде. Уже было несколько матчей, в которых «Динамо» не было похоже на себя осеннего образца. Что происходит с командой? Может дело в неудачной подготовке на сборах или отсутствии фанатов на трибунах?

— Это совокупность многих факторов. Конечно, нам не хватает фанатов на трибунах, но на поле играют футболисты. У нас много травмированных, но такое случается по ходу сезона. При этом у нас не было столько проблем в матчах с «Зенитом» и «Уралом», так что нельзя сказать, что дело в работе на сборах. Сегодня нам не хватило страсти, не хватило скорости, мы играли достаточно медленно. Мы пропустили такой же гол, как в матче с «Ростовом». Мы говорили о том, что Ваня Дркушич самый опасный игрок на стандартах, и он забил. Так что я не думаю, что дело в работе в межсезонье.