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    Агент Тюкавина предъявил претензии Йокановичу после матч с «Сочи»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, недоволен работой главного тренера москвичей Славиши Йокановича.

    • Накануне «Динамо» в 21-м туре РПЛ проиграло «Сочи» (0:2).
    • Полтора тайма «Динамо» было в большинстве.
    • Йоканович в «Динамо» с лета.

    – Про «Динамо» вы вообще жестко выразились: тяжело играть без тренера. Пора с Йокановичем расставаться?

    – Я же не первый раз об этом говорю. По поводу Курбана Бердыева я, например, шучу. Называю его Робин Гудом. Он отбирает очки у богатых – ЦСКА и «Динамо» – и раздает бедным – «Оренбургу», «Факелу» (смеется). Но у «Сочи» понятен рисунок игры, ясно, что тренер хочет от подопечных.

    – А у «Динамо»?

    – Да хаос какой-то. Ни навесов, ни подач. Полузащиты не видно. Да, был момент с нереализованным пенальти, Костя Тюкавин опасно бил головой. А что еще? Ну ты же дома играешь! Где идеи? Где драйв? Где горящие глаза? Замены в одно и то же время... Как день сурка!

    – Все настолько печально?

    – В каждой игре Сазонов привозит одни и те же голы. Совершает одинаковые ошибки... Сегодня его хотя бы в концовке заменили. Так нельзя играть! Детские ошибки. Может быть, Йоканович и хороший человек, и добротный специалист, но по своему менталитету не подходит РПЛ. Он ни накричать не может, ни напихать. Слишком спокойный... Вот Абаскаль способен зажечь игроков.

    Вспоминаю старое поколение тренеров. Газзаев, Семин, Иванов из «Торпедо». Попробуй не добеги, не поставь ногу... Боюсь представить, какую взбучку бы они устроили команде. Ну почему Йоканович такой спокойный... У вас столетие клуба! Вы с такой игрой «Акрон» в Кубке не пройдете!

    – Динамовцы могут посетовать на отсутствие Захаряна.

    – И что? От одного человека все зависит? Это отговорки! «Спартак» сегодня бился против «Ахмата», был близок к победе. Болельщики точно ничего не предъявят своим футболистам. А вот у «Динамо» я этого не увидел. Быстро смирились, сложили руки. Пора делать выводы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2023 09:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5456

      neim 3 апреля, 15:44

      К Йокановичу надо не претензии предьявлять, а черную метку, как у пиратов ))).

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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 апреля, 14:17

      Увольнять надо было зимой.

      0
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 2 апреля, 10:45

      Наверно уж дождутся конца чемпионата.
      Со многим можно согласиться, состав очень неплохой , но игры нет и кто если не тренер за это в ответе.

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