Стало известно расписание 23-го тура РПЛ

Российская Премьер-лига утвердила календарь 23-го тура. Он пройдет 15 и 16 апреля.
15 апреля, суббота
«Крылья Советов» – «Химки» (14:00 мск)
«Динамо» – «Пари НН» (14:00 мск)
«Сочи» – «Краснодар» (16:30 мск)
«Урал» – ЦСКА (16:30 мск)
«Торпедо» – «Спартак» (19:00 мск)
16 апреля, воскресенье
«Оренбург» – «Локомотив» (14:00 мск)
«Ростов» – «Зенит» (19:00 мск)
Расписание последующих туров, начиная с 24-го, будет определено после жеребьeвки финальных стадий Fonbet Кубка России.
Источник: телеграм-канал РПЛ