Стало известно расписание 23-го тура РПЛ

Российская Премьер-лига утвердила календарь 23-го тура. Он пройдет 15 и 16 апреля.

15 апреля, суббота

«Крылья Советов» – «Химки» (14:00 мск)

«Динамо» – «Пари НН» (14:00 мск)

«Сочи» – «Краснодар» (16:30 мск)

«Урал» – ЦСКА (16:30 мск)

«Торпедо» – «Спартак» (19:00 мск)

16 апреля, воскресенье

«Оренбург» – «Локомотив» (14:00 мск)

«Факел» – «Ахмат» (16:30 мск)

«Ростов» – «Зенит» (19:00 мск)

Расписание последующих туров, начиная с 24-го, будет определено после жеребьeвки финальных стадий Fonbet Кубка России.