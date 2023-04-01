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    «Идиоты и вредители»: Канчельскис – об инициаторах запрета пива на стадионах

    Андрей Канчельскис раскритиковал тех, кто запретил продавать пиво на футбольных стадионах.

    «Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты. Вредители, которые делают все, чтобы на наш футбол ходило как можно меньше людей.

    Нет ничего дурного в том, чтобы выпить немного алкоголя в хорошей компании, болея за любимую команду. Постоянно палки в колеса вставляют людям.

    Конечно, надо отменять запрет и возвращать пиво на стадионы. Во всем цивилизованном мире пьют на спортивных мероприятиях и ничего страшного не происходит. А что у нас может случиться такого?» – сказал Канчельскис.

    • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.04.2023 08:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 1 апреля, 12:30

      Андрюша, так всех их ( идиотов) собрали в Думе, так что все нормально, вот они и решают что можно, а что.........................

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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды 1 апреля, 12:15

      Да на стадионах главное футбол без договорняков, его можно смотреть без спиртного, с Доброколой.

      0
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 > Пингвины Антарктиды 1 апреля, 12:31

      Как я вас понимаю

      1
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      Рейтинг: +17402

      Garrincha58 1 апреля, 09:34

      этому всё лишь бы кого нибудь покритиковать ты Кинчельскись любишь пивко так поезжай в свою англосаксонию и там глотай это зелье

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