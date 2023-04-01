«Идиоты и вредители»: Канчельскис – об инициаторах запрета пива на стадионах

Андрей Канчельскис раскритиковал тех, кто запретил продавать пиво на футбольных стадионах.

«Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты. Вредители, которые делают все, чтобы на наш футбол ходило как можно меньше людей.

Нет ничего дурного в том, чтобы выпить немного алкоголя в хорошей компании, болея за любимую команду. Постоянно палки в колеса вставляют людям.

Конечно, надо отменять запрет и возвращать пиво на стадионы. Во всем цивилизованном мире пьют на спортивных мероприятиях и ничего страшного не происходит. А что у нас может случиться такого?» – сказал Канчельскис.