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    Дивеев: «Из-за Карпина теперь не могу пить чай-кофе с сахаром»

    Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев отказался от сахара.

    – Что-то на тебе отразилось из нововведений Валерия Карпина в сборной – по весу, по сахару?

    – Сейчас вообще не могу пить чай или кофе с сахаром, а до этого пил спокойно, по две-три ложки. А сейчас вообще не могу, честно.

    Как мне Георгиевич один раз сказал: «Попробуй кофе без сахара, почувствуешь вкус кофе». Я пью – горечь, не понимаю, как так пить-то можно.

    А потом со временем, со временем... В сборной как раз был неделю, а там вообще нет сахара. Пьешь через не могу – начинает нравиться.

    Был случай, я в каникулы домой приехал. Мама не спросила, кладет и кладет мне сахар в кофе. Я пью и такой... Я говорю: «Мам, спасибо, давай заново кофе». Все – привычка. Спасибо Георгиевичу за это.

    • Дивеев в 2020-2021 годах провел 14 матчей за сборную, забил гол.
    • Карпин в сборной с 2021 года.
    • Сейчас Россия отстранена от международных официальных матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    01.04.2023 00:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 1 апреля, 19:44

      Я тоже не представляю, как пить чай с сахаром. Это уже не чай будет, а сладкая хрень. Кофе можно сказать вообще не пью.

      0
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      Рейтинг: +2404

      моэм 1 апреля, 10:50

      Если хотел поблагодарить Карпина , то не надо было говорить "Из за Карпина ...." отказался от сахара .... а БЛАГОДАРЯ КАРПИНУ отказался от сахара....а то получилось как камень в огород Валере .

      1
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      Рейтинг: +17890

      NewLife 1 апреля, 10:30

      Углеводы, в том числе сахар, не являются экзистенциальными пищевыми продуктами, т.е. без них человек вполне может жить и не получить диабет на старости лет, а вот жиры и белки необходимы для жизни. Потребление углеводов ведет к потере чувствительности к инсулину - причине многих болезней обмена веществ. Карпин прав.

      0
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      Рейтинг: +14071

      Алексей З 1 апреля, 07:58

      Пью кофе со сливками и с сахаром. Ох***нно вкусно.
      Попробуй Дивеев, понравится. Без сахара одни травмы.

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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа 1 апреля, 06:25

      Не сыпь мне соль и сахар...И не ори на взрыд...

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > Дядя Серёжа 1 апреля, 07:09

      не сыпь мне соль на рану, а сыпь не ****

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      Рейтинг: +3855

      fakeid 1 апреля, 01:47

      чай без сахара - но с лимоном обязательно. кофе - даже не представляю, как его можно пить без сахара и без молока. но я не эстет с утончённым вкусом, просто так нравится с детства.

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