Дивеев: «Из-за Карпина теперь не могу пить чай-кофе с сахаром»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев отказался от сахара.
– Что-то на тебе отразилось из нововведений Валерия Карпина в сборной – по весу, по сахару?
– Сейчас вообще не могу пить чай или кофе с сахаром, а до этого пил спокойно, по две-три ложки. А сейчас вообще не могу, честно.
Как мне Георгиевич один раз сказал: «Попробуй кофе без сахара, почувствуешь вкус кофе». Я пью – горечь, не понимаю, как так пить-то можно.
А потом со временем, со временем... В сборной как раз был неделю, а там вообще нет сахара. Пьешь через не могу – начинает нравиться.
Был случай, я в каникулы домой приехал. Мама не спросила, кладет и кладет мне сахар в кофе. Я пью и такой... Я говорю: «Мам, спасибо, давай заново кофе». Все – привычка. Спасибо Георгиевичу за это.
- Дивеев в 2020-2021 годах провел 14 матчей за сборную, забил гол.
- Карпин в сборной с 2021 года.
- Сейчас Россия отстранена от международных официальных матчей.