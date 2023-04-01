Дивеев: «Из-за Карпина теперь не могу пить чай-кофе с сахаром»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев отказался от сахара.

– Что-то на тебе отразилось из нововведений Валерия Карпина в сборной – по весу, по сахару?

– Сейчас вообще не могу пить чай или кофе с сахаром, а до этого пил спокойно, по две-три ложки. А сейчас вообще не могу, честно.

Как мне Георгиевич один раз сказал: «Попробуй кофе без сахара, почувствуешь вкус кофе». Я пью – горечь, не понимаю, как так пить-то можно.

А потом со временем, со временем... В сборной как раз был неделю, а там вообще нет сахара. Пьешь через не могу – начинает нравиться.

Был случай, я в каникулы домой приехал. Мама не спросила, кладет и кладет мне сахар в кофе. Я пью и такой... Я говорю: «Мам, спасибо, давай заново кофе». Все – привычка. Спасибо Георгиевичу за это.