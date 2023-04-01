Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дивеев: «Из-за Карпина теперь не могу пить чай-кофе с сахаром»

Дивеев: «Из-за Карпина теперь не могу пить чай-кофе с сахаром»

1 апреля 2023, 00:01
5

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев отказался от сахара.

– Что-то на тебе отразилось из нововведений Валерия Карпина в сборной – по весу, по сахару?

– Сейчас вообще не могу пить чай или кофе с сахаром, а до этого пил спокойно, по две-три ложки. А сейчас вообще не могу, честно.

Как мне Георгиевич один раз сказал: «Попробуй кофе без сахара, почувствуешь вкус кофе». Я пью – горечь, не понимаю, как так пить-то можно.

А потом со временем, со временем... В сборной как раз был неделю, а там вообще нет сахара. Пьешь через не могу – начинает нравиться.

Был случай, я в каникулы домой приехал. Мама не спросила, кладет и кладет мне сахар в кофе. Я пью и такой... Я говорю: «Мам, спасибо, давай заново кофе». Все – привычка. Спасибо Георгиевичу за это.

  • Дивеев в 2020-2021 годах провел 14 матчей за сборную, забил гол.
  • Карпин в сборной с 2021 года.
  • Сейчас Россия отстранена от международных официальных матчей.

Еще по теме:
Решение КДК по Дивееву 24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом» 3
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Россия Дивеев Игорь Карпин Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1680319532
Не сыпь мне соль и сахар...И не ори на взрыд...
Ответить
NewLife
1680334248
Углеводы, в том числе сахар, не являются экзистенциальными пищевыми продуктами, т.е. без них человек вполне может жить и не получить диабет на старости лет, а вот жиры и белки необходимы для жизни. Потребление углеводов ведет к потере чувствительности к инсулину - причине многих болезней обмена веществ. Карпин прав.
Ответить
моэм
1680335421
Если хотел поблагодарить Карпина , то не надо было говорить "Из за Карпина ...." отказался от сахара .... а БЛАГОДАРЯ КАРПИНУ отказался от сахара....а то получилось как камень в огород Валере .
Ответить
Fialet
1680367490
Я тоже не представляю, как пить чай с сахаром. Это уже не чай будет, а сладкая хрень. Кофе можно сказать вообще не пью.
Ответить
Главные новости
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
3
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
2
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
Все новости
Все новости
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
111
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+