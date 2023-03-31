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  • «Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, то что будет еще через 20?»: Газзаев – о правлении Путина

«Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, то что будет еще через 20?»: Газзаев – о правлении Путина

31 марта 2023, 18:50
36

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев порассуждал о развитии страны после распада СССР.

«Страна ведь развалилась изнутри. Сначала развалили экономику, потом все остальное. А нам начали пирожки подкидывать. Видим, к чему это все привело.

Хотя Запад нас хвалил в этот момент. Говорили, вы молодцы – демократия, частная собственность, все правильно делаете. Под видом демократии нас жалели. Посмеивались над нами.

За 25 лет многое изменилось – благодаря президенту нашей страны Владимиру Путину. Видим очевидные успехи России, ее перспективы развития на ближайшие годы.

Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, как сейчас, то что будет еще через 20 лет? Это не дает покоя Западу, который буквально за все объявляет санкции и тем самым проводит политику сдерживания.

У нас был выбор – в какой стране жить. В которой тебя жалели и над которой посмеивались? Или в той, где тебя уважают и побаиваются? Считаю, выбор очевиден», – сказал Газзаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Путин Владимир
Комментарии (36)
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Napaleon Banapart
1680278515
За 25 лет многое изменилось – благодаря президенту нашей страны Владимиру Путину. Видим очевидные успехи России, ее перспективы развития на ближайшие годы - Догнать и перегнать Сомали...
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DeStar
1680279985
хахахахахахахахахаха
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DeStar
1680280031
В этой стране " В которой тебя жалели и над которой посмеивались" как раз живет народ а в этой " в той, где тебя уважают и побаиваются" и живет ПУ и вся остальная кучка
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АЛЕКС 58
1680282102
О какой стране речь идёт?
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Опорник84
1680282287
Да сделано много. Но вы только видите в радиусе Москвы. Валера ты ведь Осетин? Когда последний раз там был? А по регионам давно катался? Съездий посмотри. А так в целом жизнь меняется, медленно , но все таки меняется.
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NewLife
1680282869
Брежневский лозунг: "все для блага человека" (и мы даже знаем этого человека и его друзей)
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E5
1680283144
аф-аф аф-аффф!!!
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Непутриот
1680287239
Старый усатый жополиз соснул!
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Fialet
1680287690
Что будет еще через 20 лет? Всех зачипируют, отменят наличные, отберут личные автомобили, отменят пенсию, всех будут регулярно вакцинировать.
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Persona_non_Grata
1680297500
Почитал комментарии и убедился - "Последний рейтинг Путина по данным Левада-центр составляет 83% (на февраль)" !!! )))
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