«Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, то что будет еще через 20?»: Газзаев – о правлении Путина

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев порассуждал о развитии страны после распада СССР.

«Страна ведь развалилась изнутри. Сначала развалили экономику, потом все остальное. А нам начали пирожки подкидывать. Видим, к чему это все привело.

Хотя Запад нас хвалил в этот момент. Говорили, вы молодцы – демократия, частная собственность, все правильно делаете. Под видом демократии нас жалели. Посмеивались над нами.

За 25 лет многое изменилось – благодаря президенту нашей страны Владимиру Путину. Видим очевидные успехи России, ее перспективы развития на ближайшие годы.

Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, как сейчас, то что будет еще через 20 лет? Это не дает покоя Западу, который буквально за все объявляет санкции и тем самым проводит политику сдерживания.

У нас был выбор – в какой стране жить. В которой тебя жалели и над которой посмеивались? Или в той, где тебя уважают и побаиваются? Считаю, выбор очевиден», – сказал Газзаев.