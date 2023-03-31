Денисов рассказал, чем Абаскаль отличается от других тренеров

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале.
«Наверное, он очень понимающий. Он все видит, все осознает. Умеет правильно реагировать.
В какой-то момент он отпустит, где-то будет пожестче – нагрузит лишний раз или что-то скажет.
Это относится не к какому-то игроку, а ко всей команде», – заявил Денисов.
- Абаскаль возглавил «Спартак» прошлым летом вместо Паоло Ваноли.
- Команда занимает 3-е место в РПЛ и дошла до 1/2 финала Fonbet Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»