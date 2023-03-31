Уткин отреагировал на слова Дюкова про Fan ID

Журналист и блогер Василий Уткин ответил президенту РФС Александру Дюкову.
Ранее глава союза призвал оформить Fan ID, заявив: «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Мы потратили столько времени на эту дискуссию, проще получить карту и пойти на стадион».
«Тут есть всего две тонкости: во-первых, дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению.
А во-вторых, ее и нет. Мне кажется, все уже определились. У меня, в частности, абсолютно определенная позиция: нет.
Возможно, когда-то придется, если будет неизбежно необходимо для работы. А дискуссии нет», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина