Уткин отреагировал на слова Дюкова про Fan ID

Журналист и блогер Василий Уткин ответил президенту РФС Александру Дюкову.

Ранее глава союза призвал оформить Fan ID, заявив: «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Мы потратили столько времени на эту дискуссию, проще получить карту и пойти на стадион».

«Тут есть всего две тонкости: во-первых, дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению.

А во-вторых, ее и нет. Мне кажется, все уже определились. У меня, в частности, абсолютно определенная позиция: нет.

Возможно, когда-то придется, если будет неизбежно необходимо для работы. А дискуссии нет», – написал Уткин в своем телеграм-канале.