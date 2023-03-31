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Уткин отреагировал на слова Дюкова про Fan ID

31 марта 2023, 13:25
2

Журналист и блогер Василий Уткин ответил президенту РФС Александру Дюкову.

Ранее глава союза призвал оформить Fan ID, заявив: «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Мы потратили столько времени на эту дискуссию, проще получить карту и пойти на стадион».

«Тут есть всего две тонкости: во-первых, дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению.

А во-вторых, ее и нет. Мне кажется, все уже определились. У меня, в частности, абсолютно определенная позиция: нет.

Возможно, когда-то придется, если будет неизбежно необходимо для работы. А дискуссии нет», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Дюков Александр Уткин Василий
Комментарии (2)
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Ziklop
1680261679
разве у нас есть хоть в чём то дискуссии? указ князя, царя, опричников разных мастей и срать на все законы!
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моэм
1680276590
Для народа FAN ID - это кусок говна , который ему предлагают съесть ....и удивляются что " пипл не хавает"
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