Дюков: «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Нужно закончить дискуссию и пойти получить Fan ID»

Президент РФС Александр Дюков призвал оформить Fan ID.

– Активные фанаты давно бойкотируют [оформление карты болельщика], вы понимаете их претензии?

– Причин несколько. Человек всегда с сопротивлением воспринимает новшества, что бы они ни несли, это в нашей природе. Безусловно, система верификации болельщиков меняет привычный алгоритм и привычное поведение болельщиков.

Раньше, чтобы попасть на трибуны нужно было сделать шаг 1, 2 и 3. Сейчас их последовательность меняется. Нужно время, чтобы привыкнуть к этим изменениям и принять их.

Большое количество болельщиков уже получили [Fan ID], 600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Видимо, кому-то нужно больше времени. Мы с вами потратили столько времени на дискуссии по этому вопросу, думаю вы согласитесь, что гораздо проще получить карту болельщика и пойти на стадион.

Повторюсь, что нет пределов совершенству – можно бесконечно делать систему более удобной, но ничто не мешает пользоваться этой картой уже сейчас. Можно получить еe без посещения МФЦ, есть возможность удаленной верификации. Кажется, что нужно закончить рефлексировать и пойти получить карту болельщика.

– У многих болельщиков есть претензия к тому, что карту могут аннулировать без суда.

– Насколько я знаю, такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. И все отказы, которые были даны, – обоснованы. Они связаны с решением суда о запрете посещения матчей.