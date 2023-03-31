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  • Дюков: «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Нужно закончить дискуссию и пойти получить Fan ID»

Дюков: «600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Нужно закончить дискуссию и пойти получить Fan ID»

31 марта 2023, 07:35
8

Президент РФС Александр Дюков призвал оформить Fan ID.

– Активные фанаты давно бойкотируют [оформление карты болельщика], вы понимаете их претензии?

– Причин несколько. Человек всегда с сопротивлением воспринимает новшества, что бы они ни несли, это в нашей природе. Безусловно, система верификации болельщиков меняет привычный алгоритм и привычное поведение болельщиков.

Раньше, чтобы попасть на трибуны нужно было сделать шаг 1, 2 и 3. Сейчас их последовательность меняется. Нужно время, чтобы привыкнуть к этим изменениям и принять их.

Большое количество болельщиков уже получили [Fan ID], 600 тысяч зрителей уже посещают матчи. Видимо, кому-то нужно больше времени. Мы с вами потратили столько времени на дискуссии по этому вопросу, думаю вы согласитесь, что гораздо проще получить карту болельщика и пойти на стадион.

Повторюсь, что нет пределов совершенству – можно бесконечно делать систему более удобной, но ничто не мешает пользоваться этой картой уже сейчас. Можно получить еe без посещения МФЦ, есть возможность удаленной верификации. Кажется, что нужно закончить рефлексировать и пойти получить карту болельщика.

– У многих болельщиков есть претензия к тому, что карту могут аннулировать без суда.

– Насколько я знаю, такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. И все отказы, которые были даны, – обоснованы. Они связаны с решением суда о запрете посещения матчей.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (8)
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SLADE2019
1680242239
Очень упрямый и твердолобый товарищ. Новшества плохо принимают? Ну смотря какое новшество, если оно с идиотизмом граничит, то извини, г-н Дюков.
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Дед otmoros
1680243193
600 тысяч! Кому этот гражданин баки забивает!? Половина это загон по админ ресурсу, плюс мёртвые души. Народ держат за дебилов.
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Чехов на Садовой
1680243510
А где на таких дюковых учат? Курсы при ВШЭ? Всё извратить, перекрутить и наврать. А народ всё равно НЕ ВЕРИТ !!!
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R_a_i_n
1680244660
Лет через 20 : - " нужно закончить дискуссию и пойти получить ошейник"
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KalterJax
1680255314
Да у нас и так то посещаемость не ахти какая была, исключения топ клубы! а тут люди, семьи захотят придти на стадион, а им скажут до свидания, так как у вас там нет какой то электронной карты болельщика, ещё и на каждого члена семьи оформлять! Какой итог? люди просто не будут заморачиваться и не пойдут на футбол!
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