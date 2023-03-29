Тюкавин пожаловался на визит сборной России в Тегеран

Нападающий сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями от поездки в Тегеран на товарищеский матч с Ираном (1:1).

«Если честно, все время, что провели там, мне было как-то не по себе. Неуютно. Погода странная – постоянно туман. Плюс интернет практически не работал. Я сидел на мобильном, потому что с местного вайфая ничего не грузилось. Но с мобильным тоже были проблемы – чтобы зайти в условный телеграм, нужно было скачать определенный VPN. По факту, мы три дня провели без интернета», – сказал Тюкавин.