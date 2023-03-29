Федотов объяснил, почему Карраскаль потерял место в старте ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил, почему его полузащитник Хорхе Карраскаль перестал появляться в основе.

«Карраскаль на замене? Это конкуренция. Дело за ним – отреагировать своей работой на тренировках и своим отношением. Он хорошо трудится.

Разговоры о том, что у нас был конфликт? Никаких недопониманий нет. Каждый амбициозный футболист по-разному реагирует. Не каждый справляется с эмоциями в силу возраста или в силу своего воспитания. Нужно уметь правильно относиться к критике», – сказал Федотов.