Федотов объяснил, почему Карраскаль потерял место в старте ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил, почему его полузащитник Хорхе Карраскаль перестал появляться в основе.
«Карраскаль на замене? Это конкуренция. Дело за ним – отреагировать своей работой на тренировках и своим отношением. Он хорошо трудится.
Разговоры о том, что у нас был конфликт? Никаких недопониманий нет. Каждый амбициозный футболист по-разному реагирует. Не каждый справляется с эмоциями в силу возраста или в силу своего воспитания. Нужно уметь правильно относиться к критике», – сказал Федотов.
- 24-летний колумбиец стоит 9 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у него 18 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
- Игрок куплен у «Ривер Плейта» в июле за 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого