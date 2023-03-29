Малком назвал единственное условие, при котором он будет играть за сборную России

Полузащитник «Зенита» Малком оценил возможность игры за сборную России после получения гражданства РФ.

– Недавно вы получили российский паспорт. Как давно у вас зрело это решение?

– Для меня это большая честь и гордость – стать обладателем российского паспорта. Это значит, что мои заслуги оценили. Безумно благодарен тем, кто сделал возможным получение паспорта. Буду стараться и дальше радовать российских болельщиков своей игрой.

– Рассматриваете возможность через несколько лет сыграть за сборную России?

- Сложный вопрос. Как любой бразилец я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России.

Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить все с семьей, обдумать как следует.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Малкому и Клаудиньо 24 февраля 2023 года.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.

Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.

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