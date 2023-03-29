Тренер «Сочи» заявил, что в команде играет один из лучших футболистов в истории РПЛ

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко прокомментировал обвинения полузащитника Кристиана Нобоа в домашнем насилии.

– Дай бог, чтобы у него все решилось наилучшим образом, но не вижу смысла обсуждать личное дело Кристиана.

– Тренер же видит, что с ним что‑то не так психологически.

– В той игре [с «Оренбургом»] он мог забить три мяча: у него было две штанги и еще один хороший момент. Крис – профессионал. Хотя и живой человек, поэтому наверняка как‑то повлияло. Выкинуть это из головы невозможно.

Мы выиграли у ЦСКА, Крис провел хороший матч, отыграл 90 минут. Для меня это один из лучших игроков в истории чемпионата России. Он и Лоськов, если брать атакующих полузащитников.