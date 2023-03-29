Тренер «Сочи» заявил, что в команде играет один из лучших футболистов в истории РПЛ

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко прокомментировал обвинения полузащитника Кристиана Нобоа в домашнем насилии.
– Дай бог, чтобы у него все решилось наилучшим образом, но не вижу смысла обсуждать личное дело Кристиана.
– Тренер же видит, что с ним что‑то не так психологически.
– В той игре [с «Оренбургом»] он мог забить три мяча: у него было две штанги и еще один хороший момент. Крис – профессионал. Хотя и живой человек, поэтому наверняка как‑то повлияло. Выкинуть это из головы невозможно.
Мы выиграли у ЦСКА, Крис провел хороший матч, отыграл 90 минут. Для меня это один из лучших игроков в истории чемпионата России. Он и Лоськов, если брать атакующих полузащитников.
- Соглашение эквадорца с «Сочи» действует до лета 2024 года.
- В этом сезоне Нобоа забил 10 голов и сделал 1 ассист в 18 матчах.
Источник: «Матч ТВ»