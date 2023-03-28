Гончаренко рассказал, нравится ли ему нахождение президента Иванова на тренерской скамейке

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, как относится к нахождению президента клуба Григория Иванова на тренерской скамейке.

«Я вижу в этом даже больше плюсов. Почему? Потому что он слышит наши какие‑то тренерские разговоры, а не разговоры, которые могут быть с ВИП‑ложи, где: «Все плохо. Этот плохо играет, а тренер что‑то не так делает». И он может прийти накрученным в раздевалку после игры.

А так, он послушает нас и прекрасно понимает, что мы и как делаем. Всем тренерам стоит попробовать, чтобы руководитель сидел рядом и слышал, какие тренер принимает решения. Может быть, тогда бы некоторые вопросы отпали и не было бы негативной реакции, – сказал Ганчаренко.