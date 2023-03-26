Быстров назвал провалом игру сборной России

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров остался недоволен игрой национальной команды в товарищеском матче с Ираком.

– Что это было, Володя?

– Провалили первый тайм.

– Провал?

– Конечно. Вышли играть в своей штрафной с Песьяковым, катания мяча эти. Абсолютно не выдвигаемся высоко, не прессингуем соперника. Даем создавать у своих ворот. Глупо ошибаемся – детские ошибки центрального защитника.