Быстров назвал провалом игру сборной России

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров остался недоволен игрой национальной команды в товарищеском матче с Ираком.
– Что это было, Володя?
– Провалили первый тайм.
– Провал?
– Конечно. Вышли играть в своей штрафной с Песьяковым, катания мяча эти. Абсолютно не выдвигаемся высоко, не прессингуем соперника. Даем создавать у своих ворот. Глупо ошибаемся – детские ошибки центрального защитника.
- Россия открыла счет в начале второго тайма. Забил Антон Миранчук.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Бомбардир»