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Быстров назвал провалом игру сборной России

26 марта 2023, 19:19
3

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров остался недоволен игрой национальной команды в товарищеском матче с Ираком.

– Что это было, Володя?

– Провалили первый тайм.

– Провал?

– Конечно. Вышли играть в своей штрафной с Песьяковым, катания мяча эти. Абсолютно не выдвигаемся высоко, не прессингуем соперника. Даем создавать у своих ворот. Глупо ошибаемся – детские ошибки центрального защитника.

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Источник: «Бомбардир»
Ирак Россия Быстров Владимир
Комментарии (3)
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Эном айс
1679848485
"Провалили Вышли играть ..Абсолютно не выдвигаемся высоко, не прессингуем соперника. Даем.." У пухлого рыболова без родины, без ромбика и без стрелки взяли интервью в спортбаре. Он там играл.
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qawzsexdr
1679849089
Что он врёт, там основа ведь из самого професионально клуба страны (где всех рвут игроки с российским паспортом, и только из-за судей они не в лидерах)
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Solist345345
1679854563
Как уже ****@ли эти эксперты, причем все.
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