Ловчев охарактеризовал игру сборной России басней Крылова

Бывший футболист СССР Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Ираком.

– Смотрибельность получше, чем в предыдущей игре. Заметны Пиняев и Обляков, хотя до опасных моментов дело пока не доходит. Нет совершенно Саши Соболева. Бросилось в глаза то, что Карпин учит команду выходить из обороны через вратаря, но нужно для этого иметь мастеров. Да, весь мир так играет, но они не ошибаются так в центральной зоне. И вратари столько не ошибаются, сколько натворил Песьяков. Это откладывает отпечаток на игре команды и влияет на психологию. А так, сборная России стала играть поинтереснее, поживее, чем в прошлой игре.

– Не страшно ли, что в сборной России так выделяется молодой Пиняев?

– Нет, это не страшно, а хорошо. Но давайте быть откровенными, у нас средненькая команда по составу и по игре. Это какая‑то басня «Лебедь, щука и рак»… Эти люди никогда вместе не играли, чтобы у них что‑то получалось с первого раза», – сказал Ловчев.