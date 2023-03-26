Карпин дал комментарий перед матчем сборной России с Ираком

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираком.

– Что значит сегодняшняя игра – первая домашняя за полтора года?

– Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать.

– Что первично?

– Игра. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.

– В Тегеране вы говорили, что проблема в психологии. Как работаете над этим?

– Если бы имел рецепт, применил. Реакция у людей разная. Групповая терапия существует, но реагируют все по‑разному. Я пытаюсь работать через игру. Боязнь ошибиться -— самое страшное.