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  • Карпин дал комментарий перед матчем сборной России с Ираком

Карпин дал комментарий перед матчем сборной России с Ираком

26 марта 2023, 17:36
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираком.

– Что значит сегодняшняя игра – первая домашняя за полтора года?

– Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать.

– Что первично?

– Игра. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.

– В Тегеране вы говорили, что проблема в психологии. Как работаете над этим?

– Если бы имел рецепт, применил. Реакция у людей разная. Групповая терапия существует, но реагируют все по‑разному. Я пытаюсь работать через игру. Боязнь ошибиться -— самое страшное.

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Источник: «Матч ТВ»
Ирак Россия Карпин Валерий
Комментарии (7)
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paracetamol
1679842234
Ты зачем в Питер столько свиноты натащил, Валера? За кого зрители будут болеть, ты об этом подумал?
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Эном айс
1679843174
Нервничает Валера, нервничает.. становится заметно. Не всё так просто для него, как он защищённо в интервью интерпретирует собственный пофигизм..
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alex1951
1679843234
Очередная ,,жертва,, российской прессы..... Ну сколько можно жевать одну и ту же хрень? ...Короче ,Карпуша уйдет,а кого взамен? Мостовой,Семак,Юран,Шалимов....ну ,кто там такой орёл...предлагайте..
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Kiuy
1679843549
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ! По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
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Koni_Best_1
1679844312
Оценивать работу тренера по матчам, которые нафиг не нужны футболистам да и никому по сути они не нужны, Это бред, оценивать нужно только по официальным матчам, вот Черчесова хейтили все кому ни лень, а потом после ЧМ аж песни начали писать про то какой он классный
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baden69
1679846841
Так надо один раз хотя бы выставить тот состав, который выйдет и покажет игру с результатом, чтобы народ видел, что мы можем играть, а потом можно дальше экспериментировать. На данный момент ни игры, ни результата, ни желания смотреть матчи такой сборной... к сожалению. Такое впечатление, что Валера "соломку стелет"...
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