Карпин дал комментарий перед матчем сборной России с Ираком

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираком.
– Что значит сегодняшняя игра – первая домашняя за полтора года?
– Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать.
– Что первично?
– Игра. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.
– В Тегеране вы говорили, что проблема в психологии. Как работаете над этим?
– Если бы имел рецепт, применил. Реакция у людей разная. Групповая терапия существует, но реагируют все по‑разному. Я пытаюсь работать через игру. Боязнь ошибиться -— самое страшное.
- Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Матч ТВ»