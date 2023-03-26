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  • «Что с лицом?»: Зарема – Федотову, который возмутился встречей «Спартака» с судьями

«Что с лицом?»: Зарема – Федотову, который возмутился встречей «Спартака» с судьями

26 марта 2023, 14:49
26

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову. Ему не понравилось, что спартаковцы конфиденциально обсуждают судейские вопросы.

«Когда Доменико Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Паоло Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом? В сочинском «Колизее» было комфортнее с судейством, чем в ЦСКА? Можно еще стать тренером сборной, тогда клубной команде преференции по пенальти обеспечены.

Насколько встречи судей с клубами влияют на качество судейства? Возможно, эффективнее было бы делать это открыто: судьи, ЭСК, тренеры и футболисты, грамотные журналисты. Болельщикам хочется знать и понимать, как принимаются те или иные решения», – сказала Салихова.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 20 туров.
  • ЦСКА занимает 5-е место.
  • Чемпионат возобновится на следующей неделе.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Салихова Зарема
Комментарии (26)
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эд100
1679832150
ну и в чём она не права?! эй, газгольдеры, на коней и в бой с бабой, воздух портить у вас хорошо получается.
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Persona_non_Grata
1679832289
А это потому что -"моя хата с краю, я ничего не знаю" и нытье начинается тогда, когда коснется персонально самих !!! (((
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RedMaksim97
1679834375
Локомотив называет нытиками
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Беспонтий
1679835196
видать кобылка не проста ежель шлея под хвост попала сама бы так не наваяла но состояние супруга позволяло нанять литературного глиста
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GM
1679850869
Не надоело еще эту простигосподи пиарить?
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cska1948
1679851648
А если бы подобную встречу с судьями провёл не СпаМ, а ЦСКА. Вот бы Зарема взвилась...
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alefreddy
1679906604
резко но все по делу да и коней еще не прибивали как Спартак
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