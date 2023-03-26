«Что с лицом?»: Зарема – Федотову, который возмутился встречей «Спартака» с судьями

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову. Ему не понравилось, что спартаковцы конфиденциально обсуждают судейские вопросы.

«Когда Доменико Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Паоло Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом? В сочинском «Колизее» было комфортнее с судейством, чем в ЦСКА? Можно еще стать тренером сборной, тогда клубной команде преференции по пенальти обеспечены.

Насколько встречи судей с клубами влияют на качество судейства? Возможно, эффективнее было бы делать это открыто: судьи, ЭСК, тренеры и футболисты, грамотные журналисты. Болельщикам хочется знать и понимать, как принимаются те или иные решения», – сказала Салихова.