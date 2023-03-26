Градиленко не удивлен поражением ЦСКА от 2DROTS

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Градиленко отреагировал на поражение ЦСКА от 2DROTS (1:2) в товарищеском матче.

«Не скажу, что я был на 200 процентов уверен, что поражение ЦСКА не произойдет. Понимаю, что 2DROTS – это медийная профессиональная команда, которая может дать бой. Но ЦСКА, естественно, вряд ли играл бы основным составом, потому что кто-то уехал в сборную, кому-то дали отдохнуть. Поэтому неудивительно, что это произошло.

Мы прекрасно знаем, что в Кубке России, например, команды ФНЛ иногда обыгрывают клубы из РПЛ, которые их недооценивают и выставляют полуосновной состав», – сказал Градиленко.