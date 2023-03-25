Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от 2DROTS

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о товарищеском матче против 2DROTS (1:2).
– Вы удивлены уровнем медиафутбола или ожидали?
– Мы смотрели, мы знали, что тут нет посторонних плохих футболистов. Мы с уважением отнеслись. Мы видели уровень самоотдачи, желания. Вот это и делает результат. Браво!
– Кого бы выделили из игроков 2DROTS?
– Команду нужно выделить. Не каждый сам по себе, а команда сегодня на поле была. Не зря команда два сезона подряд побеждает в Медиалиге, она подтверждает свой статус.
У 2DROTS великолепный тренер (Дмитрий Кузнецов – прим. «Бомбардира»), видна рука управления командой. Команда играет в футбол, играет с желанием. Самое главное – желание побеждать.
- Матч на «ВЭБ Арене» посетили более 15 тысяч зрителей.
- У ЦСКА забил Федор Чалов.
- Москвичи – 5-я команда РПЛ.
Источник: телеграм-канал «НЕКЛАСИКО»