Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от 2DROTS

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о товарищеском матче против 2DROTS (1:2).

– Вы удивлены уровнем медиафутбола или ожидали?

– Мы смотрели, мы знали, что тут нет посторонних плохих футболистов. Мы с уважением отнеслись. Мы видели уровень самоотдачи, желания. Вот это и делает результат. Браво!

– Кого бы выделили из игроков 2DROTS?

– Команду нужно выделить. Не каждый сам по себе, а команда сегодня на поле была. Не зря команда два сезона подряд побеждает в Медиалиге, она подтверждает свой статус.

У 2DROTS великолепный тренер (Дмитрий Кузнецов – прим. «Бомбардира»), видна рука управления командой. Команда играет в футбол, играет с желанием. Самое главное – желание побеждать.