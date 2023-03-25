Российское футбольное издание объяснило публикацию комментария умершего эксперта

Администрация российского интернет-издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировала появление на сайте интервью с умершим экс-футболистом сборной России Сергеем Мандреко.
«В субботу на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» появился материал с комментарием экс-футболиста Сергея Мандреко по матчу сборной России против соперников из Ирана. Интервью появилось на сайте без проверки и согласования – в нарушение внутренних правил. Публикация материала является диверсией, направленной на причинение ущерба нашему сетевому изданию.
Мы приносим искренние извинения родным и близкими скончавшегося 8 марта 2022 года Сергея Мандреко, нашим читателям.
Сетевое издания «Евро-Футбол.Ру» уволило человека, совершившего умышленную диверсию», – сказано в заявлении.
- На счету Мандреко 1 матч за сборную России.
- Также он играл за СССР и Таджикистан.
- В 1996 году Мандреко с австрийским «Рапидом» доходил до финала Кубка обладателей кубков.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»