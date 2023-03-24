«Он мучает сборную, его надо освободить»: Мор не пощадил Карпина после матча с Ираном

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор зол на главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Ираном (1:1).

«Из-за того, что сейчас в мире такая обстановка, не должны страдать те игроки, которым за 30 и которых штаб не вызывает. Они не виноваты, должен быть спортивный принцип. Сборная – это здесь и сейчас, ее невозможно готовить к тому, что будет через пять лет. Откуда мы знаем, что вообще через пять лет будет. Может, эти футболисты уже закончат играть, появятся другие.

Вспомните, когда Карпин только возглавил команду, он же ее к ключевым матчам подготовил чуть ли не за три недели. То есть, сборная – не про долгосрочную перспективу, это здесь и сейчас. И за предложение сыграть на чемпионате Центральной Азии надо хвататься, держаться, поставить себе эту цель и готовиться. Надо поднять настроение болельщикам. А вместе этого, повторюсь, Карпин говорит, мол, а давайте подумаем, а может, не участвовать… Это просто крамола!

Валерий Георгиевич тоже хочет летом в отпуск? Ну, так дайте ему отпуск. Почему у нас все на нем сошлось? Да, я считаю его на данный момент самым сильным специалистом в России, но тогда он должен тренировать только сборную. А с учетом работы в «Ростове», который идет здорово, в котором растут футболисты, у него не хватает ни сил, ни энергии, ни желания на сборную.

Зачем он ее мучает? Неужели сейчас для команды нельзя найти тренера, который будет жить ее интересами? Нужны мотиваторы. Вот прямо навскидку: Сергей Юран, Юрий Семин, Андрей Талалаев освободился. Они будут жить только интересами сборной. А то, что сейчас происходит – это не лезет ни в какие ворота, это унижение болельщиков.

Сборную превратили в тряпку, в нагрузку, так делать нельзя. Немотивированный Карпин – ужасный вариант для сборной, его надо от этого мучения освободить», – сказал Мор.