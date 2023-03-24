Масоэро рассказал, в чем различие Месси и Марадоны

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро сравнил двух своих соотечественников: Лионеля Месси и Диего Марадону.
— В чем разница между Месси и Марадоной? Я про влияние, значение для Аргентины.
— Месси — утопический персонаж. Прекрасная жена, чудесные дети, благополучное детство.
— Подожди, а дефицит гормона роста?
— Да, я знаю, из-за кризиса в Росарио Лео не могли делать инъекции. Но вскоре ему помог благополучный топ-клуб — «Барселона». Все идеально, как в сказке.
Марадоне же пришлось проходить через много действительно сложных испытаний. Начиная с юных лет, когда он столкнулся с голодом, бедностью. Вся жизнь Диего — борьба.
- У Месси 7 «Золотых мячей».
- Оба игрока брали ЧМ.
- Марадона умер в 2020 году.
Источник: Sport24