Масоэро рассказал, в чем различие Месси и Марадоны

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро сравнил двух своих соотечественников: Лионеля Месси и Диего Марадону.

— В чем разница между Месси и Марадоной? Я про влияние, значение для Аргентины.

— Месси — утопический персонаж. Прекрасная жена, чудесные дети, благополучное детство.

— Подожди, а дефицит гормона роста?

— Да, я знаю, из-за кризиса в Росарио Лео не могли делать инъекции. Но вскоре ему помог благополучный топ-клуб — «Барселона». Все идеально, как в сказке.

Марадоне же пришлось проходить через много действительно сложных испытаний. Начиная с юных лет, когда он столкнулся с голодом, бедностью. Вся жизнь Диего — борьба.