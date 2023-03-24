Потапова объяснила, почему вышла на теннисный матч в футболке «Спартака»

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход в футболке «Спартака» на матч турнира в Индиан-Уэллсе.

Потапова болеет за «Спартак».

На нее из-за майки пожаловалась польская теннисистка Ига Швентек (1-я ракетка мира).

Потапова – 26-я ракетка мира.

«Что касается той ситуации с футболкой, то в этом не было никаких политических намерений. Я просто являюсь суперфанатом «Спартака» с десяти лет.

Мой отец построил часть стадиона для этой команды, так что это наша семья. Мы с ними хорошие друзья. Я была очень удивлена такой реакцией, потому что в этом не было никакого плохого намерения», — цитирует Потапову Daily Mail.