Гончаренко обвинил во лжи судью, из-за которого его дисквалифицировали на три матча

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать его на три матча РПЛ.

Гончаренко пропустит матчи «Урала» с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.

Его удалили за нецензурные выражения в адрес арбитра Алексея Амелина.

«Во-первых, я был сильно шокирован красной карточкой в целом. Я так и не понял, за что. Второй момент: если про тебя что-то записали в протоколе, у тебя нет никаких шансов, ты не сможешь ничего доказать. Прав ты или неправ — тебе влепят какое-то количество игр.

И третье: читать «за нецензурную брань» — для меня это тоже шок такой, режет глаз. На самом деле этого не было. Жизнь не совсем справедлива. Нам надо принять эту ситуацию.

К сожалению, толком никто и не объяснил, почему я получил красную карточку. Даже исходя из записанного можно было сделать вывод, что там по большому счету ничего не было», — сказал Гончаренко.