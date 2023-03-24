Форвард сборной Ирана: «Мы с легкостью могли победить Россию»

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми прокомментировал результат товарищеского матча против сборной России.

Итоговый счет – 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

«Это был хороший матч, у нас было много моментов, чтобы забить, и я думаю, что мы с лeгкостью могли выиграть у них, но ситуация сложилась иначе.

После нашего забитого мяча мы были полны позитивной энергии, это было видно, мы показали хорошую игру. В любом случае некоторые игроки в нашей команде — новички, требуется время, чтобы сыграться с ними», — цитирует Тареми Jamaran.