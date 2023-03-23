Мостовой: «Россия закончила играть с Ираном? Теперь будем смотреть нормальный футбол!»

Александр Мостовой оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном.

Результат встречи – 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

«Россия закончила играть с Ираном? Теперь будем смотреть нормальный футбол! (речь идет о матчах отбора Евро-2024 – примечание «Бомбардира»)

Я прогнозировал ничью. Первые минут 15-20 посмотрел, потом начал переключать, потому что это тягомотина.

Во втором тайме увидел, что Иран атаковал и должен был выигрывать. У них было два сумасшедших момента.

Через час уже все о них забудут, что играли. Ничего же не давит сейчас на наших футболистов! Много новых игроков. Показывайте, доказывайте, носитесь, прессингуйте, давите.

Первые 15-20 минут попылили, а потом вообще беда. Нас еще простили», – сказал Мостовой.