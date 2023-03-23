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    Мостовой: «Россия закончила играть с Ираном? Теперь будем смотреть нормальный футбол!»

    Александр Мостовой оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном.

    • Результат встречи – 1:1.
    • Оба гола были забиты с пенальти.
    • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

    «Россия закончила играть с Ираном? Теперь будем смотреть нормальный футбол! (речь идет о матчах отбора Евро-2024 – примечание «Бомбардира»)

    Я прогнозировал ничью. Первые минут 15-20 посмотрел, потом начал переключать, потому что это тягомотина.

    Во втором тайме увидел, что Иран атаковал и должен был выигрывать. У них было два сумасшедших момента.

    Через час уже все о них забудут, что играли. Ничего же не давит сейчас на наших футболистов! Много новых игроков. Показывайте, доказывайте, носитесь, прессингуйте, давите.

    Первые 15-20 минут попылили, а потом вообще беда. Нас еще простили», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2023 23:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19238

      Cleaner 2 часа назад

      Теперь будем смотреть нормальный футбол??? Это с Ираком что ли???...)))

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