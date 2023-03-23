Экс-игрок «Барселоны» завершил карьеру в 32 года: его называли «новым Месси»

Воспитанник «Барселоны» Боян Кркич объявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции на «Камп Ноу».
Пике случайно раскрыл тайну экс-партнера по «Барсе» Бояна Кркича
«Спасибо всем вам за то, что вы здесь. Все присутствующие – очень важные для меня люди.
Я оказался в системе «Барсе», когда мне было восемь лет, и теперь, в 32 года, я хочу с гордостью объявить, что мой этап в качестве профессионального футболиста подходит к концу.
Я очень благодарен за все, что пережил. Я чувствую, что мое время пришло. Я решил поставить точку в своей карьере», – сказал Кркич.
Кркич также сообщил, что «Барселона» организует для него прощальный матч с участием сборной Каталонии.
- Кркич известен по выступлениям за «Барселону», «Рому» и «Милан».
- Он провел 1 матч за сборную Испании.
- Кркич выиграл Лигу чемпионов в составе «Барселоны».
- В ранние годы Бояна называли «новым Месси».
Источник: Sport.es