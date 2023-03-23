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    Экс-игрок «Барселоны» завершил карьеру в 32 года: его называли «новым Месси»

    Воспитанник «Барселоны» Боян Кркич объявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции на «Камп Ноу».

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    «Спасибо всем вам за то, что вы здесь. Все присутствующие – очень важные для меня люди.

    Я оказался в системе «Барсе», когда мне было восемь лет, и теперь, в 32 года, я хочу с гордостью объявить, что мой этап в качестве профессионального футболиста подходит к концу.

    Я очень благодарен за все, что пережил. Я чувствую, что мое время пришло. Я решил поставить точку в своей карьере», – сказал Кркич.

    Кркич также сообщил, что «Барселона» организует для него прощальный матч с участием сборной Каталонии.

    • Кркич известен по выступлениям за «Барселону», «Рому» и «Милан».
    • Он провел 1 матч за сборную Испании.
    • Кркич выиграл Лигу чемпионов в составе «Барселоны».
    • В ранние годы Бояна называли «новым Месси».

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    Источник: Sport.es

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