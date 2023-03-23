Экс-игрок «Барселоны» завершил карьеру в 32 года: его называли «новым Месси»

Воспитанник «Барселоны» Боян Кркич объявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции на «Камп Ноу».

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«Спасибо всем вам за то, что вы здесь. Все присутствующие – очень важные для меня люди.

Я оказался в системе «Барсе», когда мне было восемь лет, и теперь, в 32 года, я хочу с гордостью объявить, что мой этап в качестве профессионального футболиста подходит к концу.

Я очень благодарен за все, что пережил. Я чувствую, что мое время пришло. Я решил поставить точку в своей карьере», – сказал Кркич.

Кркич также сообщил, что «Барселона» организует для него прощальный матч с участием сборной Каталонии.