Пике случайно раскрыл тайну экс-партнера по «Барсе» Бояна Кркича

Жерар Пике в прямом эфире выдал секретный план бывшего одноклубника.

Разговаривая с журналистом Жераром Ромеро и стримером Ибаем Льяносом, он дал инсайд о будущем Бояна Кркича.

По словам Пике, сегодня 32-летний нападающий официально закончит карьеру.

«Боян попрощается в четверг, он сообщит о завершении карьеры на «Камп Ноу». Я собираюсь на это мероприятие», – сказал бывший защитник.

Почти сразу Жерар понял, что раскрыл тайну, и постарался сменить тему.

Воспитанник «Барсы» Кркич зимой ушел из «Виссел Кобэ» и сейчас является свободным агентом.

Новым Месси испанец так и не стал. Зато попрощается красиво на родном стадионе. Ждем подтверждения инсайда!

Фото: Global Look Press