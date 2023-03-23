Пике случайно раскрыл тайну экс-партнера по «Барсе» Бояна Кркича

Жерар Пике в прямом эфире выдал секретный план бывшего одноклубника.
Разговаривая с журналистом Жераром Ромеро и стримером Ибаем Льяносом, он дал инсайд о будущем Бояна Кркича.
По словам Пике, сегодня 32-летний нападающий официально закончит карьеру.
«Боян попрощается в четверг, он сообщит о завершении карьеры на «Камп Ноу». Я собираюсь на это мероприятие», – сказал бывший защитник.
Почти сразу Жерар понял, что раскрыл тайну, и постарался сменить тему.
Воспитанник «Барсы» Кркич зимой ушел из «Виссел Кобэ» и сейчас является свободным агентом.
Новым Месси испанец так и не стал. Зато попрощается красиво на родном стадионе. Ждем подтверждения инсайда!
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es