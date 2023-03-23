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    Пике случайно раскрыл тайну экс-партнера по «Барсе» Бояна Кркича

    Жерар Пике в прямом эфире выдал секретный план бывшего одноклубника.

    Разговаривая с журналистом Жераром Ромеро и стримером Ибаем Льяносом, он дал инсайд о будущем Бояна Кркича.

    По словам Пике, сегодня 32-летний нападающий официально закончит карьеру.

    «Боян попрощается в четверг, он сообщит о завершении карьеры на «Камп Ноу». Я собираюсь на это мероприятие», – сказал бывший защитник.

    Почти сразу Жерар понял, что раскрыл тайну, и постарался сменить тему.

    Воспитанник «Барсы» Кркич зимой ушел из «Виссел Кобэ» и сейчас является свободным агентом.

    Новым Месси испанец так и не стал. Зато попрощается красиво на родном стадионе. Ждем подтверждения инсайда!

    Фото: Global Look Press

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3589

      Axe111 2 часа назад

      СТРИМЕРОМ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3333

      fakeid 3 часа назад

      а это не он ли дальний родственник гнома?

      1
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