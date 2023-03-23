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  • Андрей Мостовой: «Малкому мешали раскрыться в «Зените» такие личности, как Дзюба»

Андрей Мостовой: «Малкому мешали раскрыться в «Зените» такие личности, как Дзюба»

23 марта 2023, 15:37
2

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об одноклубнике Малкоме.

– Малком зимой был близок к переходу в «ПСЖ», но не срослось. Он нормально к этому отнесся? Или хандрил, как в свое время Халк, которого не отпускали в Китай?

– Мне кажется, Малкому льстило, что им интересовался такой клуб. И у него даже эмоциональный подъем случился. По первой игре это было видно – показал свой уровень.

Мне кажется, он получил дополнительную мотивацию. Рук не опустил, с руководством не ругался. Молодец. В этом году Малком стал лидером команды. Может быть, раньше ему мешало раскрыться присутствие в команде таких больших личностей, как Дзюба.

У Малкома сейчас есть личный реабилитолог. Он очень внимательно относится к своему телу. И результат виден.

– То есть уход Дзюбы поспособствовал тому, что Малком стал круче играть?

– Так много же таких случаев. Возьми хотя бы Бензема. После ухода Роналду он почувствовал себя лидером и раскрылся по-другому.

Или другой пример. Ты круто играешь за команду второй восьмерки. Потом переходишь в состав лидера чемпионата, где собрано много сильных игроков. И тебе становится сложнее. Например, Федя Смолов говорил, что ему не очень комфортно, когда есть конкуренция. Каждый по-своему реагирует, когда попадает в такую ситуацию.

  • Игрок несколько недель назад получил паспорт РФ.
  • В этом сезоне Малком забил 19 голов и сделал 7 ассистов в 26 матчах.

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Источник: Sprot24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Мостовой Андрей Малком
Комментарии (2)
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raritet
1679590763
Так это и так понятно. С Дзюбой совершенно другой футбол. Без него команда хоть немного стала двигаться.
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Эном айс
1679593650
".. таких больших личностей, как Дзюба" Провокация не Sprot24 , а автора публикации бомбы... Вы там охерели.
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