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    Андрей Мостовой: «Малкому мешали раскрыться в «Зените» такие личности, как Дзюба»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об одноклубнике Малкоме.

    – Малком зимой был близок к переходу в «ПСЖ», но не срослось. Он нормально к этому отнесся? Или хандрил, как в свое время Халк, которого не отпускали в Китай?

    – Мне кажется, Малкому льстило, что им интересовался такой клуб. И у него даже эмоциональный подъем случился. По первой игре это было видно – показал свой уровень.

    Мне кажется, он получил дополнительную мотивацию. Рук не опустил, с руководством не ругался. Молодец. В этом году Малком стал лидером команды. Может быть, раньше ему мешало раскрыться присутствие в команде таких больших личностей, как Дзюба.

    У Малкома сейчас есть личный реабилитолог. Он очень внимательно относится к своему телу. И результат виден.

    – То есть уход Дзюбы поспособствовал тому, что Малком стал круче играть?

    – Так много же таких случаев. Возьми хотя бы Бензема. После ухода Роналду он почувствовал себя лидером и раскрылся по-другому.

    Или другой пример. Ты круто играешь за команду второй восьмерки. Потом переходишь в состав лидера чемпионата, где собрано много сильных игроков. И тебе становится сложнее. Например, Федя Смолов говорил, что ему не очень комфортно, когда есть конкуренция. Каждый по-своему реагирует, когда попадает в такую ситуацию.

    • Игрок несколько недель назад получил паспорт РФ.
    • В этом сезоне Малком забил 19 голов и сделал 7 ассистов в 26 матчах.

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    Источник: Sprot24

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