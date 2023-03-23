«Шинник» представил форму в стиле 1000-рублeвой купюры

«Шинник» показал фотографии новой формы в стиле 1000-рублeвой купюры, на которой изображен Ярославль.

«Где, как не в Лучшей лиге мира, футбол просто не имеет права быть скучным?

Ярославский «Шинник» и PARI с иронией подошли к новому комплекту формы клуба. Долой привычные шаблоны, дорогу экспериментам!

Купюра номиналом в 1000 рублей – настоящий символ города. В народе «косарь» разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если «сел на пенек».

В дизайне учтены мотивы оформления банкноты, точечно подобрана и стилизована цветовая гамма. На лимитированной форме можно найти кучу крутых отсылок к городу и купюре», – сообщает пресс-служба «Шинника».

Ярославский клуб сыграет в новой форме против «Нефтехимика» 26 марта.

«Шинник» идет на 10-м месте в Первой лиге.

Фото: телеграм-канал «Шинника».