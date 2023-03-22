Мостовой: «Люди, которые все время были в моей тени, сейчас пытаются уколоть меня»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина в своей адрес. Тот назвал бывшего партнера «обиженным маленьким мальчиком».
«Ну а что обсуждать? Потом поговорим на эту тему, когда настанет момент.
Почему меня обсуждают? Понимаете, когда люди все время были в тени футболиста Александра Мостового, то, конечно, сейчас пытаются каждый раз уколоть меня.
У них же сейчас золотое время. Как они любят выражаться – «востребованные». Только они одного не понимают: жизнь у всех одна. Две-три не бывает. Придет время, я все скажу», – сказал Мостовой.
- Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
- Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.
- У Карпина, в отличие от Мостового, есть тренерская лицензия.
Источник: Sport24