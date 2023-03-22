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    Мостовой: «Люди, которые все время были в моей тени, сейчас пытаются уколоть меня»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина в своей адрес. Тот назвал бывшего партнера «обиженным маленьким мальчиком».

    «Ну а что обсуждать? Потом поговорим на эту тему, когда настанет момент.

    Почему меня обсуждают? Понимаете, когда люди все время были в тени футболиста Александра Мостового, то, конечно, сейчас пытаются каждый раз уколоть меня.

    У них же сейчас золотое время. Как они любят выражаться – «востребованные». Только они одного не понимают: жизнь у всех одна. Две-три не бывает. Придет время, я все скажу», – сказал Мостовой.

    • Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
    • Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.
    • У Карпина, в отличие от Мостового, есть тренерская лицензия.

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    Источник: Sport24

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    22.03.2023 23:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      hehejerje 2 минуты назад


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      Рейтинг: +21641

      Persona_non_Grata 14 минут назад

      Тебя коли, не коли - от глупости инъекции не помогают ...(

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      Рейтинг: +3298

      fakeid 53 минуты назад

      зае*ал царский гнида. 235 матчей за сельту, 54 гола = 4,3 игры на 1, цуко, гол. о чём тут вообще можно говорить.

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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 1 час назад

      Было у отца 3 сына, умный, глупый и футболист...

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