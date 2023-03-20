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    «Обиженный маленький мальчик»: Карпин – о Мостовом

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об Александре Мостовом.

    «Отношусь к его заявлениям с улыбкой. Знаю ли я, что с ним? Я знаю, что с ним, поэтому – с улыбкой.

    Да ничего с ним. Он такой. Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает.

    На ребенка четырех лет мы ведь не обижаемся?» – заявил Карпин.

    • Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
    • Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.

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    Источник: «Фабрика футбола»

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    20.03.2023 22:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12658

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Один главный тренер сборной России по футболу и тренер команды РПЛ занимающей 2 строчку, а второй попугай просто...

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