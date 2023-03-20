«Обиженный маленький мальчик»: Карпин – о Мостовом

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об Александре Мостовом.

«Отношусь к его заявлениям с улыбкой. Знаю ли я, что с ним? Я знаю, что с ним, поэтому – с улыбкой.

Да ничего с ним. Он такой. Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает.

На ребенка четырех лет мы ведь не обижаемся?» – заявил Карпин.