Селюк считает, что игроки «Спартака» могут слить Абаскаля ради Карпина

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал вызов восьмерых футболистов «Спартака» в сборную России.

«Спартак» в последнее время играет хуже, хуже и хуже. Карпин вызывает восемь человек из «Спартака». Он показывает, что всe делается как надо.

У меня мысль западает следующая, что восемь человек уже за Валерия Георгиевича. Они потихонечку могут слить Абаскаля, и Федуна нет – дорога открыта. Кто приходит в «Спартак»? Валерий Георгиевич Карпин.

Происходит то, что сборную приватизировали. Что за речь главного тренера, который говорит: «Сейчас я из «Спартака» восемь человек вызвал, в следующий раз могу из другой команды», — сказал Селюк.