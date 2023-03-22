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  • Селюк считает, что игроки «Спартака» могут слить Абаскаля ради Карпина

Селюк считает, что игроки «Спартака» могут слить Абаскаля ради Карпина

22 марта 2023, 17:59
18

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал вызов восьмерых футболистов «Спартака» в сборную России.

«Спартак» в последнее время играет хуже, хуже и хуже. Карпин вызывает восемь человек из «Спартака». Он показывает, что всe делается как надо.

У меня мысль западает следующая, что восемь человек уже за Валерия Георгиевича. Они потихонечку могут слить Абаскаля, и Федуна нет – дорога открыта. Кто приходит в «Спартак»? Валерий Георгиевич Карпин.

Происходит то, что сборную приватизировали. Что за речь главного тренера, который говорит: «Сейчас я из «Спартака» восемь человек вызвал, в следующий раз могу из другой команды», — сказал Селюк.

  • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
  • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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Источник: Vprognoze
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Карпин Валерий Абаскаль Гильермо Селюк Дмитрий
Комментарии (18)
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a_who
1679498944
Ничего толкового от этого селюка не слышал.
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rash1959
1679498989
Силюк, ты мудюк?
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NewLife
1679502455
Селюк, как тебе удалось убежать от санитаров ?
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Persona_non_Grata
1679503378
Ему бы книжки писать - в самый раз для "палковводцев" и "кастрюлек" было бы )
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sv1969
1679503858
Торговец черным деревом по ходу в писатели детективов подался))
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Опорник84
1679505250
Валера может и не против поработать в Спартаке, да и Федуна нет. Но про слив, как то не укладывается. Иностранцы о нем даже и не знают. Хотя в нашем футболе удивляться не приходится.
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Рыло свина
1679506211
что за бред! чем хамоватый Карпин лучше рыжего? Абаскаль тащит зачем его сливать, Валера не всем подойдёт со своими замашками,
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эд100
1679515081
не, ну реальный дурачок. мысль закралась..., куда???
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Plyash
1679519597
Понятно дело - Селюк полный мудлон.Просто Абаскаль перегрузил российскую молодёжь,в первую очередь психологически,и немного физически,так бывает.Парней отечественных выпускать на поле надо более дозировано,что бы нос не задирался и,конечно же,перемешивать с ино-новичками.
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alefreddy
1679561727
бред какой то Абаскаль наголову выше кудряшки
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