Селюк считает, что игроки «Спартака» могут слить Абаскаля ради Карпина

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал вызов восьмерых футболистов «Спартака» в сборную России.
«Спартак» в последнее время играет хуже, хуже и хуже. Карпин вызывает восемь человек из «Спартака». Он показывает, что всe делается как надо.
У меня мысль западает следующая, что восемь человек уже за Валерия Георгиевича. Они потихонечку могут слить Абаскаля, и Федуна нет – дорога открыта. Кто приходит в «Спартак»? Валерий Георгиевич Карпин.
Происходит то, что сборную приватизировали. Что за речь главного тренера, который говорит: «Сейчас я из «Спартака» восемь человек вызвал, в следующий раз могу из другой команды», — сказал Селюк.
- В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
- Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.
Источник: Vprognoze