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    Селюк считает, что игроки «Спартака» могут слить Абаскаля ради Карпина

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал вызов восьмерых футболистов «Спартака» в сборную России.

    «Спартак» в последнее время играет хуже, хуже и хуже. Карпин вызывает восемь человек из «Спартака». Он показывает, что всe делается как надо.

    У меня мысль западает следующая, что восемь человек уже за Валерия Георгиевича. Они потихонечку могут слить Абаскаля, и Федуна нет – дорога открыта. Кто приходит в «Спартак»? Валерий Георгиевич Карпин.

    Происходит то, что сборную приватизировали. Что за речь главного тренера, который говорит: «Сейчас я из «Спартака» восемь человек вызвал, в следующий раз могу из другой команды», — сказал Селюк.

    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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    Источник: Vprognoze

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6180

      rash1959 22 минуты назад

      Силюк, ты мудюк?

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      Рейтинг: +2739

      a_who 23 минуты назад

      Ничего толкового от этого селюка не слышал.

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      Рейтинг: +971

      Спартач80 46 минут назад

      Ну этот давно с маразмом...

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