«Матч ТВ» назначил комментатора на матч России с Ираном

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил, что телеканал покажет товарищеский матч между сборными Ирана и России, который состоится 23 марта в Тегеране.

Трансляция начнется в 19:50 по московскому времени. Игру прокомментирует Роман Нагучев.

«Рады официально подтвердить, что игру национальной сборной России по футболу с командой Ирана смогут увидеть зрители «Матч ТВ».

Надеемся, что технические возможности наших иранских коллег позволят показать игру на высоком уровне. Внимание к национальной команде всегда большое, и, конечно, мы все будем болеть за наших ребят! – сказал Тащин.