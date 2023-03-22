«Матч ТВ» назначил комментатора на матч России с Ираном

Хоть не чердак пьяный и не генич неадекватный)))
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил, что телеканал покажет товарищеский матч между сборными Ирана и России, который состоится 23 марта в Тегеране.
Трансляция начнется в 19:50 по московскому времени. Игру прокомментирует Роман Нагучев.
«Рады официально подтвердить, что игру национальной сборной России по футболу с командой Ирана смогут увидеть зрители «Матч ТВ».
Надеемся, что технические возможности наших иранских коллег позволят показать игру на высоком уровне. Внимание к национальной команде всегда большое, и, конечно, мы все будем болеть за наших ребят! – сказал Тащин.
- Сборная России отстранена от международных турниров.
- Последними соперниками национальной команды были азиатские сборные.