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    «Матч ТВ» назначил комментатора на матч России с Ираном

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил, что телеканал покажет товарищеский матч между сборными Ирана и России, который состоится 23 марта в Тегеране.

    Трансляция начнется в 19:50 по московскому времени. Игру прокомментирует Роман Нагучев.

    «Рады официально подтвердить, что игру национальной сборной России по футболу с командой Ирана смогут увидеть зрители «Матч ТВ».

    Надеемся, что технические возможности наших иранских коллег позволят показать игру на высоком уровне. Внимание к национальной команде всегда большое, и, конечно, мы все будем болеть за наших ребят! – сказал Тащин.

    • Сборная России отстранена от международных турниров.
    • Последними соперниками национальной команды были азиатские сборные.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      Болотоход 1 час назад

      Хоть не чердак пьяный и не генич неадекватный)))

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