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    Капитан «Аякса» отказался надевать повязку в память о жертвах землетрясения в Турции: возможно, из-за своего происхождения

    Нападающий «Аякса» Душан Тадич оказался в центре скандала после матча с «Фейеноордом» (2:3) в 26-м туре чемпионата Нидерландов.

    Перед игрой турецкий футболист «Фейеноорда» Оркан Кекчу не пожал руку Тадичу. Эпизод попал в трансляцию матча и бурно обсуждался в турецких СМИ.

    После игры им удалось выяснить причину поступка Кекчу. Оказалось, что он рассердился на Тадича, потому что игрок «Аякса» отказался надеть траурную капитанскую повязку в память о жертвах землетрясений в Турции и Сербии.

    Вероятно, позиция Тадича связана с его происхождением. Футболист родился в Сербии, у которой напряженные отношения с Турцией.

    • Жертвами землетрясения стали более 50 тысяч человек.
    • Среди погибших есть профессиональные футболисты.

    Фото: скриншот из трансляции.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +187

      armen10 4 минуты назад

      Что? Хоть бы анализировали, что пишете! Землетрясения были в Турции и Сирии. Причём тут Сербия?

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