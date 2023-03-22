Капитан «Аякса» отказался надевать повязку в память о жертвах землетрясения в Турции: возможно, из-за своего происхождения

Нападающий «Аякса» Душан Тадич оказался в центре скандала после матча с «Фейеноордом» (2:3) в 26-м туре чемпионата Нидерландов.

Перед игрой турецкий футболист «Фейеноорда» Оркан Кекчу не пожал руку Тадичу. Эпизод попал в трансляцию матча и бурно обсуждался в турецких СМИ.

После игры им удалось выяснить причину поступка Кекчу. Оказалось, что он рассердился на Тадича, потому что игрок «Аякса» отказался надеть траурную капитанскую повязку в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии.

Вероятно, позиция Тадича связана с его происхождением. Футболист родился в Сербии, у которой напряженные отношения с Турцией.

Жертвами землетрясения стали более 50 тысяч человек.

Среди погибших есть профессиональные футболисты.

Фото: скриншот из трансляции.