Капитан «Аякса» отказался надевать повязку в память о жертвах землетрясения в Турции: возможно, из-за своего происхождения

Что? Хоть бы анализировали, что пишете! Землетрясения были в Турции и Сирии. Причём тут Сербия?
Нападающий «Аякса» Душан Тадич оказался в центре скандала после матча с «Фейеноордом» (2:3) в 26-м туре чемпионата Нидерландов.
Перед игрой турецкий футболист «Фейеноорда» Оркан Кекчу не пожал руку Тадичу. Эпизод попал в трансляцию матча и бурно обсуждался в турецких СМИ.
После игры им удалось выяснить причину поступка Кекчу. Оказалось, что он рассердился на Тадича, потому что игрок «Аякса» отказался надеть траурную капитанскую повязку в память о жертвах землетрясений в Турции и Сербии.
Вероятно, позиция Тадича связана с его происхождением. Футболист родился в Сербии, у которой напряженные отношения с Турцией.
- Жертвами землетрясения стали более 50 тысяч человек.
- Среди погибших есть профессиональные футболисты.
Фото: скриншот из трансляции.