Тадич прокомментировал вылет Сербии с Евро-2024

Полузащитник Душан Тадич высказался по поводу вылета Сербии с Евро-2024.

«Мы очень разочарованы тем, что не пробились в 1/8 финала, но я очень горжусь этой командой. Мы отдали все ради этой команды и нашей страны», – заявил Тадич.