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    Тадич прокомментировал вылет Сербии с Евро-2024

    Полузащитник Душан Тадич высказался по поводу вылета Сербии с Евро-2024.

    «Мы очень разочарованы тем, что не пробились в 1/8 финала, но я очень горжусь этой командой. Мы отдали все ради этой команды и нашей страны», – заявил Тадич.

    • Сербия после ничьей с Данией (0:0) потеряла шансы на плей-офф континентального первенства в Германии.
    • Команда заняла 4-ю позицию в своем квартете, пропустив вперед Данию, Словению и Англию.
    • 35-летний Душан Тадич, играющий на позиции атакующего полузащитника, провел на турнире 3 встречи (156 игровых минут). В них футболист не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.
    • Примечательно, что всего в активе Тадича 23 гола в 111 играх в майке сербской сборной.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    26.06.2024 03:20
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