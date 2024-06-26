Тадич прокомментировал вылет Сербии с Евро-2024

Полузащитник Душан Тадич высказался по поводу вылета Сербии с Евро-2024.
«Мы очень разочарованы тем, что не пробились в 1/8 финала, но я очень горжусь этой командой. Мы отдали все ради этой команды и нашей страны», – заявил Тадич.
- Сербия после ничьей с Данией (0:0) потеряла шансы на плей-офф континентального первенства в Германии.
- Команда заняла 4-ю позицию в своем квартете, пропустив вперед Данию, Словению и Англию.
- 35-летний Душан Тадич, играющий на позиции атакующего полузащитника, провел на турнире 3 встречи (156 игровых минут). В них футболист не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.
- Примечательно, что всего в активе Тадича 23 гола в 111 играх в майке сербской сборной.