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    «Преувеличение и громкие слова»: Скалони – о присуждении ему звания лучшего тренера 2022 года

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал присуждение себе звания лучшего тренера 2022 года.

    «Когда ты стал чемпионом мира, твои качества увеличиваются в глазах окружающих. Но я не могу поставить себя в один ряд с Карло Анчелотти и Хосепом Гвардиолой. Моя награда – это преувеличение и громкие слова», – считает аргентинец.

    • Аргентина не становилась чемпионом мира 36 лет.
    • Для Скалони это 1-я команда в самостоятельной тренерской карьере.
    • На награду лучшему тренеру 2022 года также претендовали Карло Анчелотти («Реал») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

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    Источник: TyC Sports

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