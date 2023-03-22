«Преувеличение и громкие слова»: Скалони – о присуждении ему звания лучшего тренера 2022 года

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал присуждение себе звания лучшего тренера 2022 года.
«Когда ты стал чемпионом мира, твои качества увеличиваются в глазах окружающих. Но я не могу поставить себя в один ряд с Карло Анчелотти и Хосепом Гвардиолой. Моя награда – это преувеличение и громкие слова», – считает аргентинец.
- Аргентина не становилась чемпионом мира 36 лет.
- Для Скалони это 1-я команда в самостоятельной тренерской карьере.
- На награду лучшему тренеру 2022 года также претендовали Карло Анчелотти («Реал») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Источник: TyC Sports