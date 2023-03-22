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    Федотов назвал виновного в ошибках судей РПЛ: это бывший арбитр из Петербурга

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал кадровую ситуацию в российским судейском корпусе.

    «Уже несколько дней по телеграму летают слухи о смене руководителя департамента судейства, а именно об уходе Павла Каманцева.

    Я не удивился этим слухам, так как в последнее время было много негатива, вызванного работой арбитров, непонятными встречами с избранными клубами и невнятными комментариями в СМИ по работе арбитров. Необходимо что-то менять. Тут дело не столько в Каманцеве. Рассказываю для тех, кто не знал: Каманцев не занимается обучением арбитров. Он занимает управлением департамента судейства.

    За обучение арбитров отвечает: заместитель главы департамента судейства, менеджер судей РПЛ – Николай Иванов. Вот кто несет ответственность за текущую ситуацию в судействе.

    Николай Иванов хороший мужик, но он не подходит на место руководителя – слишком мягкий. Увы, но судьи его просто не воспринимают», – написал Федотов.

    • Федотов не судит РПЛ с 2018 года.
    • 59-летний петербуржец Иванов судил чемпионат России с 1992 по 2010 год.
    • Он входил в списки ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Сегодня, 09:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1316

      Suvorov51 1 час назад

      Да ПРОМКВАС рулит везде, думаю лет еще пять это минимум помойка будет покупать медальки шемьпиньонов, а вот в гейропе покупки будут дороговато стоить, поэтому выхода из группы нет

      5
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      Рейтинг: +3274

      fakeid > Suvorov51 1 час назад

      как называется твоя болезнь? выдумал слово и везде его пихаешь, в каждый коммент. день прожит зря, если ты не напишешь промквас. тебе реально нужно обратиться к специалисту. начни с проктолога.

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      Рейтинг: +866

      Болотоход > fakeid 8 минут назад

      Ты сам бредишь еще по хлеще и одно и тоже))) Не пей сивуху за 11 рублей и закусывай))))

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      Рейтинг: +866

      Болотоход 1 час назад

      Вся мафия питерская))) Все для зенита.И так всем все давно понятно!!!

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