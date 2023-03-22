Федотов назвал виновного в ошибках судей РПЛ: это бывший арбитр из Петербурга

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал кадровую ситуацию в российским судейском корпусе.

«Уже несколько дней по телеграму летают слухи о смене руководителя департамента судейства, а именно об уходе Павла Каманцева.

Я не удивился этим слухам, так как в последнее время было много негатива, вызванного работой арбитров, непонятными встречами с избранными клубами и невнятными комментариями в СМИ по работе арбитров. Необходимо что-то менять. Тут дело не столько в Каманцеве. Рассказываю для тех, кто не знал: Каманцев не занимается обучением арбитров. Он занимает управлением департамента судейства.

За обучение арбитров отвечает: заместитель главы департамента судейства, менеджер судей РПЛ – Николай Иванов. Вот кто несет ответственность за текущую ситуацию в судействе.

Николай Иванов хороший мужик, но он не подходит на место руководителя – слишком мягкий. Увы, но судьи его просто не воспринимают», – написал Федотов.