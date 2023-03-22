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  • Федотов назвал виновного в ошибках судей РПЛ: это бывший арбитр из Петербурга

Федотов назвал виновного в ошибках судей РПЛ: это бывший арбитр из Петербурга

22 марта 2023, 09:35
6

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал кадровую ситуацию в российским судейском корпусе.

«Уже несколько дней по телеграму летают слухи о смене руководителя департамента судейства, а именно об уходе Павла Каманцева.

Я не удивился этим слухам, так как в последнее время было много негатива, вызванного работой арбитров, непонятными встречами с избранными клубами и невнятными комментариями в СМИ по работе арбитров. Необходимо что-то менять. Тут дело не столько в Каманцеве. Рассказываю для тех, кто не знал: Каманцев не занимается обучением арбитров. Он занимает управлением департамента судейства.

За обучение арбитров отвечает: заместитель главы департамента судейства, менеджер судей РПЛ – Николай Иванов. Вот кто несет ответственность за текущую ситуацию в судействе.

Николай Иванов хороший мужик, но он не подходит на место руководителя – слишком мягкий. Увы, но судьи его просто не воспринимают», – написал Федотов.

  • Федотов не судит РПЛ с 2018 года.
  • 59-летний петербуржец Иванов судил чемпионат России с 1992 по 2010 год.
  • Он входил в списки ФИФА и УЕФА.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (6)
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alefreddy
1679476688
ну вот и стрелочника нашли
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mamba9090909
1679482366
Бомбардир на своём коне - провокационный заголовок и наслаждайся срачем дебилов. По словам того же Федотова, Иванов виноват лишь в том, что слишком мягкий и судьи его не слушаются. Непонятные встречи с избранными клубами - Федотов лукавит, мог бы написать, что встреча была одна и организвал её Спартак.
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Вомбат
1679483484
Весь российский народ (точнее та его часть, которой принадлежит народная команда, то есть весь Лукойл), сейчас в шоке. Бывший арбитр Федотов посмел назвать бывшего арбитра из Петербурга хорошим мужиком! Из Петербурга? Хороший? Федотова срочно судить за предательство красно-белых идеалов и приговорить к позорному столбу у входа на Открытие Арену.
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Enter2006
1679490626
Звучит как: "За то что очень плохая успеваемость у детей в школе и преподаватели ошибаются - виноват завуч! Это он должен следить и даже подключаться к обучению! А я так то, просто директор школы, какая с меня ответственность на этот счёт".
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