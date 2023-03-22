«Урал» отправился на недельный сбор в Азию

«Урал» решил не тренироваться в России во время паузы на сборные. Команда улетает в ОАЭ.

«После матча с «Динамо» (0:1) наши игроки получили несколько дней отдыха. Сегодня главная команда соберeтся в ОАЭ, где базировалась в январе-феврале.

А завтра подопечные Виктора Гончаренко начнут тренировочные сборы. Они продлятся до 31 марта. Из ОАЭ «Урал» сразу отправится на игру 21 тура с «Зенитом», – сообщили в Екатеринбурге.