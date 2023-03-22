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    «Урал» отправился на недельный сбор в Азию

    «Урал» решил не тренироваться в России во время паузы на сборные. Команда улетает в ОАЭ.

    «После матча с «Динамо» (0:1) наши игроки получили несколько дней отдыха. Сегодня главная команда соберeтся в ОАЭ, где базировалась в январе-феврале.

    А завтра подопечные Виктора Гончаренко начнут тренировочные сборы. Они продлятся до 31 марта. Из ОАЭ «Урал» сразу отправится на игру 21 тура с «Зенитом», – сообщили в Екатеринбурге.

    • «Урал» уже не один год тренируется в ОАЭ.
    • Команда идет в РПЛ 10-й.
    • Он не вылетает из высшего дивизиона с 2013 года.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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