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    Орлов: «Сычевой был игроком, а Писарский – никакой»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского после смены фамилии.

    «Личка — не лишний для нашего футбола. «Оренбург» играет очень хорошо. Правда, есть большая разница между игрой дома и в гостях. Но то что они так здорово играют дома — хорошо для болельщиков.

    Плюс еще нужно учитывать, что от них зимой ушел лучший бомбардир команды Сычевой. Но по поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в «Крыльях» пока никакой», — сказал Орлов.

    • 27-летний Писарский забил 14 голов в этом сезоне РПЛ.
    • Больше только у Малкома и Квинси Промеса (по 16).

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    Источник: Sport24

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    21.03.2023 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4475

      Snek 5 часов назад

      Да переход вообще был крайне сомнительный, Оренбург в этом сезоне на порядок сильнее и это видно по таблице, а КС изредка выдают что-то неплохое, но в целом команда слабая и несбалансированная+ещё продали ряд игроков.

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