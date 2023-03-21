Орлов: «Сычевой был игроком, а Писарский – никакой»

Да переход вообще был крайне сомнительный, Оренбург в этом сезоне на порядок сильнее и это видно по таблице, а КС изредка выдают что-то неплохое, но в целом команда слабая и несбалансированная+ещё продали ряд игроков.
Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского после смены фамилии.
«Личка — не лишний для нашего футбола. «Оренбург» играет очень хорошо. Правда, есть большая разница между игрой дома и в гостях. Но то что они так здорово играют дома — хорошо для болельщиков.
Плюс еще нужно учитывать, что от них зимой ушел лучший бомбардир команды Сычевой. Но по поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в «Крыльях» пока никакой», — сказал Орлов.
- 27-летний Писарский забил 14 голов в этом сезоне РПЛ.
- Больше только у Малкома и Квинси Промеса (по 16).