Орлов: «Сычевой был игроком, а Писарский – никакой»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского после смены фамилии.

«Личка — не лишний для нашего футбола. «Оренбург» играет очень хорошо. Правда, есть большая разница между игрой дома и в гостях. Но то что они так здорово играют дома — хорошо для болельщиков.

Плюс еще нужно учитывать, что от них зимой ушел лучший бомбардир команды Сычевой. Но по поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в «Крыльях» пока никакой», — сказал Орлов.