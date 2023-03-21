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    Карпин отреагировал на травмы Головина и Миранчука, полученные перед матчами сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о повреждениях Александра Головина и Алексея Миранчука.

    • Полузащитники «Монако» и «Торино» травмировались в преддверии сбора национальной команды.
    • Оба футболиста были вызваны в сборную впервые с ноября 2021 года.
    • Есть версия, что Головин и Миранчук симулируют проблемы со здоровьем, чтобы избежать претензий из-за поездки в Россию.

    «Травмы – совпадение. Нет смысла приезжать, когда травмированы. Мы получили от клубов медицинские документы.

    Игроки хотели приехать, чтобы увидеться. Грубо говоря – погостить», – сказал Карпин.

    Как дела у сборной перед матчами с Ираном и Ираком: Миранчук и Головин не сыграют, Карпин показывает мемы про себя

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    Источник: «Чемпионат»

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