Карпин отреагировал на травмы Головина и Миранчука, полученные перед матчами сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о повреждениях Александра Головина и Алексея Миранчука.

Полузащитники «Монако» и «Торино» травмировались в преддверии сбора национальной команды.

Оба футболиста были вызваны в сборную впервые с ноября 2021 года.

Есть версия, что Головин и Миранчук симулируют проблемы со здоровьем, чтобы избежать претензий из-за поездки в Россию.

«Травмы – совпадение. Нет смысла приезжать, когда травмированы. Мы получили от клубов медицинские документы.

Игроки хотели приехать, чтобы увидеться. Грубо говоря – погостить», – сказал Карпин.

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