Алланазаров: «Предположу, что никаких травм у Головина и Миранчука нет – боятся проблем из-за поездки в сборную России»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров выдвинул теорию ложных травм россиян Алексея Миранчука и Александра Головина перед поездкой в сборную России.

«Поиграю в параноика и предположу, что никаких травм у Миранчука и Головина нет.

Карьера русского футболиста в Европе сегодня – дело такое. Поедешь в сборную, а потом проблем в клубах не оберешься и вернeшься назад [в Россию] как миленький. Значит, хотят там еще поиграть, домой пока не хотят», – написал журналист.