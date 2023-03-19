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    Алланазаров: «Предположу, что никаких травм у Головина и Миранчука нет – боятся проблем из-за поездки в сборную России»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров выдвинул теорию ложных травм россиян Алексея Миранчука и Александра Головина перед поездкой в сборную России.

    «Поиграю в параноика и предположу, что никаких травм у Миранчука и Головина нет.

    Карьера русского футболиста в Европе сегодня – дело такое. Поедешь в сборную, а потом проблем в клубах не оберешься и вернeшься назад [в Россию] как миленький. Значит, хотят там еще поиграть, домой пока не хотят», – написал журналист.

    • Сборная России начнет сбор сегодня.
    • В марте команда сыграет с Ираном и Ираком.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    19.03.2023 13:08
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      lakhmaturin 14 часов назад

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh 15 часов назад


      Пацаны не хотят участвовать в бессмысленных матчах сборной. Ничего эти товарняки не решат. Сборная России будет участвовать в отборах к ЧМ, ЧЕ лет так через пять-шесть ( может и позже ). Ну и какого куя им гнобиться с риском получить травмы в бессмысленных матчах ?
      Для возмущенных zомбиватников ------уверен что если бы эти матчи были за выход на ЧМ, ЧЕ ---эти парни ОБЯЗАТЕЛЬНО бы приехали бы....Но они конечно патриоты , но не идиоты.)))

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      Рейтинг: +1494

      Fialet > dauzhhhhh 14 часов назад

      А чем зомбихо хлы лучше зомбиватников?
      И вопрос к модераторам. Почему "ватник" писать разрешают, а "хо хол" нет? Похоже здесь правят иноагенты.

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      Рейтинг: +13

      Mr.Diplomat > Fialet 13 часов назад

      Потому что, ватник - это стёганая ватная куртка.

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      Рейтинг: +1494

      Fialet > Mr.Diplomat 13 часов назад

      А хо хол - это приподнятые волосы.

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      Рейтинг: +353

      Romeo 123 15 часов назад

      Хоть кто то не побоялся назвать истинную причину

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      Рейтинг: +4169

      Иван Петров 1986 15 часов назад

      Они же патриоты - только смерть может вырвать их из наших рядов.

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Иван Петров 1986 15 часов назад

      Победа или смерть ! )))
      Сам то чо, почему добровольцем не записался ?

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      Рейтинг: 0

      cvbrherhe 15 часов назад

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      Рейтинг: +2174

      Dr.Metal 16 часов назад

      Так и есть

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      Рейтинг: +3981

      Ziklop 16 часов назад

      ежу понятно!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13748

      Алексей З 17 часов назад

      Они живут своей жизнью , на мнение одного из дебилов С-Э плевать.
      Алланазаров, а почему вы в Москве , а не на фронте ?
      Прежде чем искать что-то в других , смотри на себя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1291

      Suvorov51 > Алексей З 16 часов назад

      Что то не понятно. а какое отношение к этому имеет фронт, вы уже в окопе сидите или ушли в разведку?

      3
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      Рейтинг: +7877

      BarStep > Suvorov51 15 часов назад

      Этот алеша уже давно воюет..
      Но, за хохловодов и конечно же не на передовой..
      Вот такими вот постами и думаю, что только постами не ограничивается..

      Собака

      1
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > BarStep 15 часов назад

      Этот алеша уже давно воюет..=====Ответный вопрос..ТЫ записался добровольцем ?

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      Рейтинг: +1291

      Suvorov51 > BarStep 15 часов назад

      Не знал, спасибо за информацию

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      Рейтинг: +4095

      raritet 17 часов назад

      Это и к бабке, как говорится ,,не ходи. И понять их можно: неопределенность с национальной сборной делает бессмысленной тратой времени на перемещения. Но существует закон высших сил и вот эти травмы из мира вымышленного вполне могут перейти в реальную плоскость. Посмотрим.

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      Рейтинг: +1494

      Fialet > raritet 17 часов назад

      Буду рад, если у этих сцунов карьера теперь накроется медным тазом.

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      Рейтинг: +4920

      neveldomha > raritet 16 часов назад

      Они за Россию выступают. Причем тут бессмысленность. Если ссыте, так и скажите. Будьте мужиками.

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      Рейтинг: +3235

      fakeid 17 часов назад

      ну и бред же.

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