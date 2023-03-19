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  • Алланазаров: «Предположу, что никаких травм у Головина и Миранчука нет – боятся проблем из-за поездки в сборную России»

Алланазаров: «Предположу, что никаких травм у Головина и Миранчука нет – боятся проблем из-за поездки в сборную России»

19 марта 2023, 13:08
10

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров выдвинул теорию ложных травм россиян Алексея Миранчука и Александра Головина перед поездкой в сборную России.

«Поиграю в параноика и предположу, что никаких травм у Миранчука и Головина нет.

Карьера русского футболиста в Европе сегодня – дело такое. Поедешь в сборную, а потом проблем в клубах не оберешься и вернeшься назад [в Россию] как миленький. Значит, хотят там еще поиграть, домой пока не хотят», – написал журналист.

  • Сборная России начнет сбор сегодня.
  • В марте команда сыграет с Ираном и Ираком.
  • Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Монако Торино Россия Миранчук Алексей Головин Александр
Комментарии (10)
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raritet
1679220874
Это и к бабке, как говорится ,,не ходи. И понять их можно: неопределенность с национальной сборной делает бессмысленной тратой времени на перемещения. Но существует закон высших сил и вот эти травмы из мира вымышленного вполне могут перейти в реальную плоскость. Посмотрим.
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Ziklop
1679223578
ежу понятно!
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Dr.Metal
1679223830
Так и есть
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cvbrherhe
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Иван Петров 1986
1679227196
Они же патриоты - только смерть может вырвать их из наших рядов.
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Romeo 123
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Хоть кто то не побоялся назвать истинную причину
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koli4ka
1679292745
а мне кажется, что ребятки уступают места в сборной вновь получившим гражданство патриотам из Зенита, уж те патриоты точно в окопах фронта не засидятся...
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