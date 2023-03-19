Алланазаров: «Предположу, что никаких травм у Головина и Миранчука нет – боятся проблем из-за поездки в сборную России»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров выдвинул теорию ложных травм россиян Алексея Миранчука и Александра Головина перед поездкой в сборную России.
«Поиграю в параноика и предположу, что никаких травм у Миранчука и Головина нет.
Карьера русского футболиста в Европе сегодня – дело такое. Поедешь в сборную, а потом проблем в клубах не оберешься и вернeшься назад [в Россию] как миленький. Значит, хотят там еще поиграть, домой пока не хотят», – написал журналист.
- Сборная России начнет сбор сегодня.
- В марте команда сыграет с Ираном и Ираком.
- Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова