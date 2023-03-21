Норманн отказался говорить о сборной Норвегии: «Я больше не являюсь ее частью»

Полузащитник «Динамо» и экс-игрок сборной Норвегии Матиас Норманн отказался говорить о национальной команде после отстранения главой федерации футбола и главным тренером из-за возвращения в Россию.

– Многие убеждены, что следующее десятилетие ознаменуется борьбой за звание лучшего игрока мира между Холанном и Кильяном Мбаппе. Согласитесь с такими прогнозами на будущее норвежского форварда?

– На него и так оказывается достаточно давления. Я не буду его добавлять. Пока он будет делать то, что делает сейчас, – может произойти все, что угодно.

– Как скоро, по-вашему, мир заговорит о новой мощной сборной Норвегии – с учетом расцвета таких звезд, как Холанн и Эдегор?

– Нет, думаю, что мир будет по-прежнему говорить о Эдегоре и Холанн.

– То есть...

– Послушайте, в целом я вообще не хочу говорить о моей национальной команде. Я больше не являюсь ее частью. Понимаю, что вы хотите спрашивать об этом, но поймите и мою позицию. Мне очень тяжело об этом говорить.

Люблю, уважаю и всегда буду любить и уважать свою страну и сборную, их тренера и игроков. Но вдаваться в какие-либо детали о них в целом и о любом из них в частности сейчас не хочу. Сфокусирован только на том, чтобы вернуться после травмы, начать играть за «Динамо» и помогать клубу. Все.

– Но вы надеетесь однажды вернуться в сборную?

– Нет, у меня есть надежда в ближайшее время вернуться на поле. Сейчас это моя единственная надежда.