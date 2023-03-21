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  • Норманн отказался говорить о сборной Норвегии: «Я больше не являюсь ее частью»

Норманн отказался говорить о сборной Норвегии: «Я больше не являюсь ее частью»

21 марта 2023, 08:59
43

Полузащитник «Динамо» и экс-игрок сборной Норвегии Матиас Норманн отказался говорить о национальной команде после отстранения главой федерации футбола и главным тренером из-за возвращения в Россию.

– Многие убеждены, что следующее десятилетие ознаменуется борьбой за звание лучшего игрока мира между Холанном и Кильяном Мбаппе. Согласитесь с такими прогнозами на будущее норвежского форварда?

– На него и так оказывается достаточно давления. Я не буду его добавлять. Пока он будет делать то, что делает сейчас, – может произойти все, что угодно.

– Как скоро, по-вашему, мир заговорит о новой мощной сборной Норвегии – с учетом расцвета таких звезд, как Холанн и Эдегор?

– Нет, думаю, что мир будет по-прежнему говорить о Эдегоре и Холанн.

– То есть...

Послушайте, в целом я вообще не хочу говорить о моей национальной команде. Я больше не являюсь ее частью. Понимаю, что вы хотите спрашивать об этом, но поймите и мою позицию. Мне очень тяжело об этом говорить.

Люблю, уважаю и всегда буду любить и уважать свою страну и сборную, их тренера и игроков. Но вдаваться в какие-либо детали о них в целом и о любом из них в частности сейчас не хочу. Сфокусирован только на том, чтобы вернуться после травмы, начать играть за «Динамо» и помогать клубу. Все.

– Но вы надеетесь однажды вернуться в сборную?

– Нет, у меня есть надежда в ближайшее время вернуться на поле. Сейчас это моя единственная надежда.

  • Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.
  • Ему 26 лет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Норвегия Норманн Матиас
Комментарии (43)
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MaxRnD
1679381466
Видно в Динамо зарплата не чета ростовской, если болезный так быстро в воздухе переобулся относительно своего пребывания в РФ. Вот, что $ животворящий делает ...
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neim
1679673482
Да что вы спорите, один хрен, как бы то не было, игра Нормана пока не впечатляет. Будет ли лучше потом, еще вилами писано. А пока, создается такое впечатление, что последняя "куча" игроков, купленная в Динамо, это одна большая ошибка. Или умысел ))).
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