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    Норманн отказался говорить о сборной Норвегии: «Я больше не являюсь ее частью»

    Полузащитник «Динамо» и экс-игрок сборной Норвегии Матиас Норманн отказался говорить о национальной команде после отстранения главой федерации футбола и главным тренером из-за возвращения в Россию.

    – Многие убеждены, что следующее десятилетие ознаменуется борьбой за звание лучшего игрока мира между Холанном и Кильяном Мбаппе. Согласитесь с такими прогнозами на будущее норвежского форварда?

    – На него и так оказывается достаточно давления. Я не буду его добавлять. Пока он будет делать то, что делает сейчас, – может произойти все, что угодно.

    – Как скоро, по-вашему, мир заговорит о новой мощной сборной Норвегии – с учетом расцвета таких звезд, как Холанн и Эдегор?

    – Нет, думаю, что мир будет по-прежнему говорить о Эдегоре и Холанн.

    – То есть...

    Послушайте, в целом я вообще не хочу говорить о моей национальной команде. Я больше не являюсь ее частью. Понимаю, что вы хотите спрашивать об этом, но поймите и мою позицию. Мне очень тяжело об этом говорить.

    Люблю, уважаю и всегда буду любить и уважать свою страну и сборную, их тренера и игроков. Но вдаваться в какие-либо детали о них в целом и о любом из них в частности сейчас не хочу. Сфокусирован только на том, чтобы вернуться после травмы, начать играть за «Динамо» и помогать клубу. Все.

    – Но вы надеетесь однажды вернуться в сборную?

    – Нет, у меня есть надежда в ближайшее время вернуться на поле. Сейчас это моя единственная надежда.

    • Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.
    • Ему 26 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +55114

      MaxRnD 1 час назад

      Видно в Динамо зарплата не чета ростовской, если болезный так быстро в воздухе переобулся относительно своего пребывания в РФ. Вот, что $ животворящий делает ...

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > MaxRnD 41 минуту назад

      Что за чушь аж стыдно за земляка, из Ростова он уходил в АПЛ Норвич Сити в аренду с выкупом, команда хоть и была на дне и нужно было спасение, но это всё же АПЛ и хорошо он в неё влился и голевые давал и сам забил, но получил тяжелую травму бедра и выпал из футбола полностью, когда он восстановился Норвич уже досрочно вылетел в Чемпионшип и не смог или уже не хотел его выкупать у Ростова. А вот Ростов видно эти деньги уже "освоил" и Динамо побольше степени спасло Ростов, а не Нормана т.к за игрока после тяжелой травмы в Европе никто каких либо денег не давал как в России.

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > MaxRnD 27 минут назад

      А то что Норман по началу в принципе не хотел возвращаться в РПЛ он это говорил, но других хоть каких то вариантов у него не было из Европы. Поэтому тот же Локо или Динамо лучше чем ничего, а вот то что его стране даже не попытались вникнуть в его ситуацию, а отлучили от футбола как прокаженного это как раз показывает весь дебелизм русофобии в Европе.

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > MaxRnD 26 минут назад

      дочитай, с теперь скажи причем тут $ ?

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      Рейтинг: +55114

      MaxRnD > FanatSerj 25 минут назад

      Целых 12 минут тебе потребовалось, чтобы погуглить и понять, что не чушь ?

      А если совсем хорошо поискать, то должно быть стыдно не мне, а Норманну за свой язык, двойное дно и беззаветную любовь к зелёным бумажкам, за которые он не только клуб, Родину, но и маму продаст

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      Рейтинг: +55114

      MaxRnD > FanatSerj 19 минут назад

      Если сложно пользоваться интернетом, то вот навскидку ссылки с бомбардира:

      https://bombardir.ru/news/649697-Normann-Konechno-ya-ne-hochu-vozvraschatsya-v-Rossiyu

      https://bombardir.ru/news/666421-normann-kategoricheski-otkazyvaetsya-vozvraschatsya-v-rostov-on-mozhet-okazatsya-v-loko

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > MaxRnD 12 минут назад

      И где он неправ? он бы и не вернулся в Россию если была бы хоть какая то возможность в Европе, уверен он и сейчас бы ушёл из Динамо если бы были варианты и его бы простили за такие "грехи" в Европе как выступления в РПЛ ))
      И опять же по поводу денег вспомни на каком месте в 21-22 было Динамо, Ростов и тот же Локомотив, по чемпионату Динамо боролось за чемпионство, а Ростов за выживание. Поэтому он перешел в самую сильную команду на тот момент.

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      Рейтинг: +55114

      MaxRnD > FanatSerj 12 минут назад

      О каких потраченных деньгах ты мне рассказываешь, если человек прямо заявил, что не хочет возвращаться не то, что в Ростов, а в РОССИЮ ?

      Если трудно пользоваться поиском и ходить по ссылкам, цитирую:

      "Футболист сборной Норвегии Матиас Норманн, который был арендован английским «Норвич Сити» у «Ростова», заявил в интервью норвежскому TV 2, что не хочет возвращаться в Россию летом из аренды."

      https://sportrbc.ru/news/624221719a79471fd1c8fa75

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > MaxRnD 9 минут назад

      Как раз хотя бы всю цитату прочитай в конце же всё разжёвано:
      «Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Я буду делать то, что должен, до лета, а там посмотрим»

      "Я буду делать то что должен, до лета, а там посмотрим"

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      MaxRnD > FanatSerj 3 минуты назад

      А что же случилось, что он вдруг внезапно возжелал после этого:
      - Конечно, я не хочу возвращаться в Россию
      вернуться в Россию ?

      И тут мы плавно возвращаемся к моему корневому комментарию ? )))

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > MaxRnD 24 секунды назад

      футбол! У него не было возможности остаться в Европе и он выбрал самый сильный клуб по результатам на тот момент, чтобы продолжить играть в ФУТБОЛ.

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